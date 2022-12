Stadt Luzern «Ich bin ein verrückter Formel-1-Fan»: Der neue Vorsteher des Wesemlin-Klosters will die Türen zu seinem Glauben öffnen Bruder George Francis Xavier aus Indien ist der erste ausländische Mitbruder im Kloster Wesemlin in Luzern. Im November 2022 ist der 45-jährige Kapuziner gar zum Vorsteher des Klosters ernannt worden – das nächste Kapitel einer aussergewöhnlichen Lebensgeschichte. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 28.12.2022, 16.45 Uhr

«Ich wollte Kapuziner werden.» So beschreibt Bruder George Francis Xavier seinen Berufswunsch, den er bereits als junger Mann hatte. Der neue Vorsteher des Klosters Wesemlin stammt aus dem Bundesstaat Kerala im Südwesten Indiens. Dort sei die Klosterkultur anders als in der Schweiz: «Die Türen sind offen, es ist lebendig und viele Leute aus der Gemeinde kommen vorbei. Wir durften damals im Kloster Fussball und Kricket spielen.»

Bruder George Francis Xavier in der Bibliothek des Klosters Wesemlin. In der Hand hält er eine seltene Bibel Martin Luthers. Bild: Dominik Wunderli (21. Dezember 2022)

Zu Hause liest George die Biografie über Franz von Assisi, der in der römisch-katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird, und denkt sich: Irgendwie ist das sehr spannend! In jungem Alter interessiert er sich für den Sozialismus. «Mir ist aufgefallen, dass eine gewisse Nähe zwischen dem heiligen Franziskus und der sozialistischen Idee besteht: Franziskus wollte besitzlos leben, gekleidet wie ein Armer und im Dienst der Armen.»

Das klassische Bild der Kirche hingegen sei anders: hierarchisch, reich, pompös. Da habe er sich gesagt: «Okay, das ist ein Kompromiss für mich. Ich werde nicht klassischer Pfarrer, ich werde einfach ein Kapuziner.» George beschliesst, auf ein Kapuzinerinternat zu gehen. Er betont, dass die Philosophie des heiligen Franziskus hochaktuell und relevant sei – gerade wenn es um das Umweltthema gehe. «Franziskus hat gesagt, dass wir alle im ganzen Universum Brüder und Schwester sind. Ich versuche, das zu leben.»

Der Zufall führte ihn nach Luzern

2010 kam Bruder George aus Indien nach Luzern. Der 45-Jährige hatte in Indien nach seiner Priesterweihe Psychologie studiert. Danach schlug der Provinzial – der oberste Kapuziner einer Region – vor, dass George in die USA gehe und dort weiter Psychologie studiere. Das klappte allerdings nicht, weil er kein Stipendium bekam.

Der Schweizer Provinzial des Kapuzinerordens, der zu jener Zeit gerade in Indien war, bot Bruder George daraufhin an, in die Schweiz zu kommen. Er konnte sogar auswählen, in welche Sprachregion er gehen will. «Letztlich habe ich mich für Deutsch entschieden, und deshalb bin ich hier.»

Bruder George in der historischen Klosterbibliothek. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Dezember 2022)

Offene Klostertüren infolge eines «Paradigmenwechsels»

Als George Francis Xaver ins Wesemlin gekommen ist, sei dieses ein klassisches Kloster gewesen: «Das bedeutete, dass man auswärts Seelsorgeaushilfe leistete, hier im Kloster gelebt sowie im Garten gearbeitet hat. Das Tor war zu, es gab keine anderen Menschen und es war extrem ruhig.» Kurz danach sei eine Diskussion im «Provinzkapitel», dem höchsten Schweizer Kapuzinergremium, entbrannt.

In diesem Gremium wurde damals entschieden, einen «Paradigmenwechsel» einzuleiten, so George. «Da wurde beschlossen, dass wir unsere Türen für die Menschen öffnen.» Seither hätten die Luzerner Kapuziner deutlich mehr Kontakt zu den Quartierbewohnern, wie George ausführt: «Das Stundengebet war ursprünglich nur für Mitbrüder gedacht. Jetzt kommen auch andere Leute. Darüber hinaus gestalten wir unsere Gottesdienste freier als früher. Wir haben uns geöffnet, mit etwas anderen Texten und neuen Liedern.»

Insgesamt seien die Gottesdienste nun lebendiger, aber nicht grundlegend anders als zuvor. «Wir versuchen, einen Mittelweg zwischen traditionell und fortschrittlich zu gehen.» Die Kapuziner hätten schliesslich den Auftrag, die Menschen draussen zu erreichen. Ansonsten würden sie nie Zuwachs bekommen, wie George warnt:

«Es bringt nichts, wenn wir ein schönes Leben führen, feines Essen haben und dann aber aussterben.»

Der neue «Guardian» des Wesemlin – so wird der Vorsteher des Klosters auch genannt – beabsichtigt deshalb, sich immer die nötige Zeit für Jugendliche oder Schulkinder zu nehmen. Dazu will er sich mit den Pfarreien des Kantons besser vernetzen.

Das Amt zuerst abgelehnt

Doch weshalb hat Bruder George gerade jetzt diesen Schritt zum Guardian gemacht? «Früher war dieses Amt sehr angesehen.» Heute sei das leider anders. Denn dem Kapuzinerorden fehlt es an Nachwuchs. «Mittlerweile leben nur noch 14 Kapuzinerbrüder im Kloster Wesemlin, früher waren es über 30.» Der Provinzial habe ihn vor ein paar Jahren gefragt, ob er bereit sei, das Amt des Guardians auszuüben. George erklärt, dass er sich zuerst geweigert habe, weil er nicht zu früh eine Führungsposition einnehmen wollte. Doch der Provinzial habe «sehr klug gespielt», meint George lachend.

Denn nach zwei Jahren als stellvertretender Guardian sei er bereit gewesen, mehr Verantwortung zu übernehmen: «Ich kannte den Klosterbetrieb bereits. Ich wusste, was für Änderungen wir in den vergangenen Jahren hatten und in welche Richtung wir steuern.» Er wolle sich jetzt stärker einbringen. In seiner neuen Funktion als Guardian muss Bruder George vor allem mehr Verwaltungs- und Organisationsarbeiten im Kloster übernehmen. Das bedeute aber nicht, dass er ein trockenes Leben führe: «Ich habe meine Hobbys, bin lese- und filmbegeistert. Ausserdem bin ich ein verrückter Formel-1-Fan.»

Ein unkonventioneller Priester

Prägende Momente während Georges' Zeit als Kapuziner in der Schweiz gab es einige, wie er erklärt. Einmal sei eine Frau nach dem Gottesdienst zu ihm gekommen und habe gemeint, er sei «zu wenig katholisch». Sie störte sich offensichtlich daran, dass Bruder George für seine Gottesdiensttexte kein Buch, sondern sein iPad gebraucht habe. Zudem sei die Frau wenig begeistert gewesen, dass er keine schwarzen Priesterschuhe anhatte. Seine Antwort darauf lautete:

«Ich bin Kapuziner. Ich trage einfach normale Turnschuhe. Jesus hat nicht einmal eine Unterhose getragen, als er am Kreuz war.»

Daraufhin sei die Frau wütend geworden und meinte, George wäre ein «halbgebackener» Priester. In solchen Momenten habe er zum ersten Mal einen «politischen Katholizismus» in der Schweiz wahrgenommen, den er nach wie vor spüre. Bruder George war aber positiv überrascht, dass er aufgrund seiner Hautfarbe und Herkunft keine Diskriminierung erfahren hat, wie er selbst erklärt.

Die Diskriminierung sei in Indien viel schlimmer. «Ich war vier Jahre als Missionar in Nordindien. Als Südinder war es dort echt schwierig.» Wenn jemand in Indien eine andere Meinung vertrete, heisse es gleich, er sei antipatriotisch. Auch Gewalt sei zum Glück kein grosses Thema in der Schweiz. «Man streitet hier zwar, aber niemand schlägt dich. Das habe ich in Indien anders erlebt.» In der Schweiz dürften die Leute sagen, was sie wollen – und mitbestimmen. «Diese Konfliktkultur finde ich grossartig.»

«Das Licht nicht unter den Scheffel stellen»

Wie sieht Bruder George die Zukunft seines Ordens? «Ich möchte mein Licht nicht unter den Scheffel stellen.» Er sei für die Menschen als Bruder George da und gehe an diverse Veranstaltungen. Solche Dinge seien ihm wichtig. «Ich gebe mir Mühe, dort zu sein, wo junge Menschen sind. Werbung möchte ich aber nicht machen – meine Präsenz ist ja Werbung genug.»

