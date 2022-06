Im Grossen Stadtrat Luzern kommt es zu mehreren Wechseln

Stadt Luzern Im Grossen Stadtrat kommt es zu mehreren Wechseln Fabian Reinhard (FDP) sowie Tamara Celato (SP) treten aus dem Parlament zurück. Zudem erhalten die Grünen ein neues Fraktions-Co-Präsidium. Stefan Dähler 23.06.2022, 13.40 Uhr

Fabian Reinhard (FDP) Bild: PD

Nach gut sieben Jahren tritt mit Fabian Reinhard per Ende Juni eine prägende Figur des Luzerner Stadtparlaments zurück. Ausschlaggebend dafür seien diverse Gründe, wie es seitens FDP heisst. Im Grossen Stadtrat habe sich der IT-Unternehmer unter anderem für eine digitalisierte Verwaltung und «intelligente Mobilitätslösungen» eingesetzt. Darüber hinaus war er während mehrerer Jahre Präsident der FDP Stadt Luzern. Im Parlament war er für angriffige Voten bekannt, aber auch für Vorstösse in Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen. Für Reinhard rückt Mark Buchecker nach. «Der verheiratete Vater von drei Kindern ist Inhaber der Buchecker Trading AG, welche in Luzern im Fahrradhandel tätig ist», wie die FDP mitteilt.