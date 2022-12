Stadt Luzern «Hier sind wir sehr glücklich»: Das indische Restaurant Nour verköstigt neu im Tribschenquartier seine Gäste Das Restaurant Nour zieht weg von der Baselstrasse: Das Betreiber-Ehepaar präsentiert Gerichte aus der Mughlai-Küche. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 27.12.2022, 16.30 Uhr

Meherun Nessa zusammen mit ihrem Mann Yasin Mohammed im neuen «Nour»-Lokal. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Dezember 2022)

Im Januar 2022 musste das Restaurant Brünig, das von der Caritas Luzern betrieben worden war, aufgrund hoher Umsatzeinbussen seine Türen schliessen (wir berichteten). Seit dem 2. Dezember ist nun offiziell ein Nachfolger gefunden: Das Restaurant Nour, welches nordindische Spezialitäten anbietet, zügelt von der Basel- an die Industriestrasse.

«Als wir gesehen haben, dass dieses Lokal frei wird, haben wir die damaligen Caritas-Besitzer kontaktiert», erklärt Meherun Nessa, die zusammen mit ihrem Mann, Yasin Mohammed, das neu eröffnete Restaurant führt. Die Caritas hätte ihr Vorhaben von Anfang an unterstützt.

Das indische Restaurant Nour bietet «Mughlai»-Küche an. Dominik Wunderli (Luzern, 20.12.2022)

Das indische Paar führte das Lokal an der Baselstrasse unter gleichem Namen. Dort hätten sie im Laufe der Zeit aber immer wieder Probleme mit dem Vermieter bekommen. Ausserdem sei der Platz am alten Standort an der Baselstrasse begrenzt gewesen. «Alles war sehr eng dort. Wir hatten zwar eine Terrasse, durften diese aber nicht für unsere Kundschaft benutzen.» Darum hätten sie nach einem anderen Platz für ihr Restaurant gesucht. «Hier sind wir sehr glücklich», freut sich Nessa über den neuen Standort direkt neben der kultigen «Bar59».

Verglichen mit dem alten Standort an der Baselstrasse hätten sie hier mehr Kundschaft aus unmittelbarer Quartiernähe, wie Meherun Nessa erklärt. «Hier im Quartier sind einige Firmen angesiedelt, was gerade am Mittag zu mehr Kundschaft führt.» Das Take-away-Buffet laufe ebenfalls gut. Ferner hätte das Ehepaar Nessa und Mohammed erfreulicherweise Stammkunden aus ihrem alten Lokal für den neuen Standort gewinnen können. Dazu Nessa: «Hier können wir den Kunden, gerade denjenigen, die früher bloss Take-away bestellt haben, mehr Platz zum Essen vor Ort bieten.»

Ein Blick ins Innere des Lokals. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Dezember 2022)

«Harmonische» Verhältnisse zwischen indischen Lokalen

In der Stadt Luzern gibt es mittlerweile einige indische Restaurants. Ist die Konkurrenz für das «Nour» spürbar? Man fahre einfach nach dem Motto «Wenn du es gut machst, kommen die Kunden automatisch», meint Nessa. Ist der Service schlecht, blieben auch die Kunden fern. Die Inhaberin betont, dass sie und ihr Mann die anderen Betreiber indischer Restaurants in Luzern – es sind aktuell ein gutes halbes Dutzend – kennen. Alle würden ihre Lebensmittel im selben indischen Laden einkaufen.

Nessa unterstreicht aber: «Obgleich es letztlich ein Wettbewerb ist, denken wir nicht so. Das Gastro-Business ist hart, und wir gönnen auch der Konkurrenz ihren Erfolg.» Denn das bedeute ja wiederum, dass diese ihren Job gut machten. «Ab und an besuchen wir uns auch gegenseitig in unseren Lokalen.» Das Verhältnis zueinander sei harmonisch.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Dezember 2022)

Etwa 85 bis 90 Prozent ihrer Gäste seien Schweizerinnen und Schweizer, so Nessa. Dies könne damit zu tun haben, dass die Menschen aus Indien oder Bangladesch diese Gerichte vorrangig selbst bei sich zu Hause kochen würden. «Wir Inderinnen und Inder wissen auch über die passende Gewürz-Zubereitung bestens Bescheid, schliesslich sind wir damit aufgewachsen.» Europäisches und indisches Essen sei grundverschieden – gerade was die Gewürze angehe. «Für unsere Schweizer Kundschaft besteht daher vermutlich ein gewisser Reiz und eine Faszination für diese – aus Schweizer Sicht – exotische Küche.»

Zweites Restaurant in Luzern geplant

Im Vergleich mit den anderen indischen Restaurants: Was ist das Besondere am «Nour»? Meherun Nessa führt dazu aus:

«Wir haben viele ‹Tandoori›-Gerichte und unsere Küche ist ‹Mughlai›. Die Mughlai-Küche ist stark von der türkisch-persischen Küche Zentralasiens beeinflusst.»

Die frühen Mogulkaiser Indiens stammten ursprünglich aus der zentralasiatischen Region, haben mehr als 200 Jahre über Nord- und Zentralindien geherrscht – und so die regionale Küche von Nordindien, Pakistan und Bangladesch massgeblich beeinflusst.

Meherun Nessa wünscht sich, dass sie im neuen Jahr noch mehr Menschen für ihr Essen begeistern können. «Wir planen zudem, im Laufe des nächsten Jahres ein zweites Restaurant in Luzern zu eröffnen.» Auf die wärmere Jahreszeit würden sie und ihr Mann sich speziell freuen – zumal dann der Terrassenbereich eingeweiht werden könne. «Draussen soll auch eine Shisha-Lounge entstehen.»

