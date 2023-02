Stadt Luzern Im neuen Geburtshaus ist das erste Baby auf die Welt gekommen Am Mittwochmorgen hat die erste Geburt im frisch eröffneten Haus Terra Alta an der St. Karlistrasse stattgefunden. 22.02.2023, 14.21 Uhr

Familie und Hebammen mit der kleinen Caro im Geburtshaus Terra Alta in Luzern. Bild: PD

Premiere für das neu eröffnete Geburtshaus Terra Alta an der St. Karlistrasse 37 in Luzern: Dort ist das erste Baby geboren worden. Caro habe am Mittwoch, 22. Februar, um 9.05 Uhr das Licht der Welt erblickt, teilt das Geburtshaus mit. «Wir haben uns in diesem wunderbaren Geburtsraum fast wie zu Hause gefühlt», werden die Eltern in der Mitteilung zitiert. Die ganze Familie sei wohlauf und werde sich nun im Wochenbetthaus an der Reckenbühlstrasse in Luzern erholen.

Terra Alta führt seit 18 Jahren ein Geburts- und Wochenbetthaus in Oberkirch. Ende 2022 wurde zusätzlich das Wochenbetthaus an der Reckenbühlstrasse, Anfang dieses Jahres das Geburtshaus an der St. Karlistrasse in Luzern eröffnet. (std)