Fussball-EM: Hier gibt es Public Viewings in der Stadt Luzern

Stadt Luzern In diesen Public Viewings können Fussballfans mit der Schweizer Nati mitfiebern Am Samstagabend startet die Schweizer Frauennati ins Abenteuer Fussball-EM 2022. Für die Luzerner Fussballfans stehen nur wenige Public Viewings zur Verfügung, um die Spiele mitzuverfolgen. Wir zeigen, wo Sie die EM-Spiele mitverfolgen können. Ernst Zimmerli 08.07.2022, 18.27 Uhr

Bei der EM 2021 der Männer (Bild) war das Interesse gross. Bei der EM der Frauen werden nur wenige Public Viewings angeboten. Bild: Severin Bigler

Rund 40 Public Viewings standen in der Zentralschweiz während der Fussball-EM 2021 der Männer zur Auswahl, die Hälfte davon in der Stadt Luzern. Das sieht bei der bis Ende Juli stattfindenden Fussball-EM der Frauen anders aus. Die auszumachenden Anbieter von Public Viewings in unserer Region lassen sich an einer Hand abzählen.