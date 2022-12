Personalmangel in Luzerner Kitas sorgt für Alarmstimmung

Stadt Luzern In Luzerner Kitas herrscht Personalmangel Der Fachkräftemangel in der Betreuungsbranche betrifft auch Luzerner Kitas. Die Stadt will das System der Betreuungsgutscheine weiter ausbauen. Betroffene Kitas schlagen Alarm. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 15.12.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fachkräftemangel ist ein schweizweites und branchenübergreifendes Problem. Auch die Stadt Luzern hat diesbezüglich mit Herausforderungen zu kämpfen – gerade in der Betreuungsbranche: Bei den Stadtluzerner Kitas fehlt vielerorts das Personal. So beschreibt der Verband Kinderbetreuung Schweiz, Kibesuisse, die Situation als «markant zugespitzt». Trotz intensiver Bemühungen würden Stellen für qualifiziertes Personal oft nicht mehr besetzt werden können. Einige Trägerschaften hätten deshalb Betreuungsplätze abgebaut oder ihre Betreuungszeiten reduziert.

Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Vor diesem Hintergrund hat die SP-Fraktion der Stadt Luzern im Mai dieses Jahres eine Interpellation mit Fragen zum Personalmangel bei den Luzerner Kitas an den Stadtrat eingereicht. Die Interpellation fordert den Stadtrat unter anderem auf, die Situation an verfügbarem und qualifiziertem Personal für die Luzerner Kitas einzuordnen. Der Stadtrat hat nun ausführlich Stellung dazu bezogen und zugleich aktuelle Kitazahlen veröffentlicht.

Mehr Plätze bewilligt als angeboten

Die Stadt Luzern zählt zum jetzigen Zeitpunkt 38 Kindertagesstätten (Kitas), welche insgesamt 1099 Betreuungsplätze anbieten. Die Anzahl der bewilligten Plätze beläuft sich auf 1177, was einer negativen Differenz von 6,6 Prozent entspricht. Diese Differenz werde von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie der Stadtrat in seiner Interpellationsantwort festhält. «Neben der Nachfrage nach Plätzen kann auch die Personalsituation eine Rolle spielen», heisst es weiter. Genauere Daten seien nicht verfügbar.

Aktuelle Gespräche der Aufsichtsbehörde vor Ort würden ausserdem zeigen, dass es aufwendiger geworden ist, ausgebildetes Personal für Kitas zu finden. Auf der Plattform «Krippenstellen» sind momentan 49 offene Kitastellen für den Kanton Luzern ausgeschrieben – rund 20 davon in der Stadt.

Auffallend ist: Das Budget für Betreuungsgutscheine, welche die Stadt an die Erziehungsberechtigten für die Kosten der Kinderbetreuung ausstellt, konnte für 2022 von 4 auf 6 Millionen Franken pro Jahr erhöht werden. Neu erhalten auch Erziehungsberechtigte bis zu einem massgebenden Einkommen von 125’000 Franken Betreuungsgutscheine. Die Stadt nimmt also deutlich mehr Geld in die Hand, um Erziehungsberechtigte zu entlasten und die Kitas attraktiver zu machen. Offenbar zeigt die Subventionierung von Kitaplätzen aber nicht die gewünschte Wirkung.

«Personalmangel hat diverse Ursachen», erklärt Stadtrat Martin Merki auf Anfrage. Zu tiefe Löhne und die fehlende Wertschätzung für professionelle Betreuung spielten sicher eine grosse Rolle. Mit den gegenwärtigen Tagestarifen der Kitas sollte es gemäss Merki grundsätzlich möglich sein, dass professionell geführte die erwartete Betreuungsqualität anbieten und genügend ausgebildetes Personal anstellen können.

Branche sei «in Gefahr»

Wie ist die Stimmungslage bei betroffenen Stadtluzerner Kitas? «Auch an uns geht der Fachkräftemangel nicht spurlos vorbei», erklärt Fabian Haindl von Small Foot Luzern auf Anfrage. Haindl kritisiert, dass die Qualitätsvorgaben für die Kitas teilweise nicht mehr realistisch tragbar und finanzierbar seien. «Unsere Branche ist in Gefahr.» Es wäre gerade in den aktuellen Zeiten des Fachkräftemangels fatal, wenn Betreuungsplätze verloren gehen würden. Das sei bei Small Foot im Moment glücklicherweise noch nicht der Fall. Aber Haindl warnt:

«Man lastet uns von Seite öffentlicher Hand immer mehr Vorgaben auf, welche stark steigende Kosten verursachen und letztendlich die wahre Qualität verhindern.»

Bei der Kita Traumfänger zeigt man sich ein wenig optimistischer. «Wir haben Personalmangel, es war aber auch schon schlimmer», bemerkt Olivia Rähmi auf Anfrage. «Wir haben alle Überstunden gemacht, mussten aber keine Betreuungsplätze abbauen.» Grundsätzlich sei es so, dass das Interesse am Beruf spürbar abnehme, was Rähmi bedauert.

Wie reagiert Stadtrat Merki auf den Vorwurf, wonach immer mehr Vorgaben die Kitas belasten würden? «Qualität hat ihren Preis und ausserfamiliäre Kinderbetreuung darf auch etwas kosten», so Merki. Man müsse jedoch sehr vorsichtig mit neuen Vorgaben sein und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für Kitas verbessern. «Deshalb will die Stadt Luzern das System der Betreuungsgutscheine weiter ausbauen und in die Qualität investieren. Dann werden auch die Arbeitsbedingungen attraktiver.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen