Stadt Luzern: Kirche spendet 500000 Franken für Krisenbetroffene

Stadt Luzern Katholische Kirchgemeinde stellt 500’000 Franken für Krisenbetroffene zur Verfügung Weil viele Menschen aktuell die Folgen verschiedener Krisen zu spüren bekommen, stellt die Katholische Kirchgemeinde Luzern eine halbe Million Franken für Projekte bereit, die zur Linderung sozialer Nöte beitragen. 12.09.2022, 08.52 Uhr

Die Katholische Kirchgemeinde Luzern spricht 500'000 Franken für Menschen, die in der Stadt Luzern wohnhaft sind und unter den gegenwärtigen Krisen leiden. In einer Medienmitteilung lässt sich Christin Vogt, Leiter Netzwerk Soziales bei der Katholischen Kirche Stadt Luzern, wie folgt zitieren: «Materielle, soziale oder integrative Notlagen führen viele Betroffene ins gesellschaftliche Abseits. Der Druck auf Menschen am Rand der Gesellschaft steigt weiter an.»