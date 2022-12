Stadt Luzern Kinder- und Jugendschutz erhält mehr Stellenprozente – Grosser Stadtrat sagt Ja Sowohl bei der Berufsbeistandschaft als auch bei der Fachbearbeitung erhält die Abteilung mehr Power. Grund für den Stellenausbau sind anhaltend hohe und gestiegene Fallzahlen. 23.12.2022, 09.25 Uhr

Der Grosse Stadtrat hat einen kleinen Stellenausbau in der Stadtluzerner Abteilung Kinder- und Jugendschutz am Donnerstag genehmigt. Demnach werden die Stellenprozente aufgestockt bei der Berufsbeistandschaft (plus 80 auf total 1060 Stellenprozente) und bei der Fachbearbeitung (plus 30 Prozent auf total 460). Die jährlichen zusätzlichen Kosten betragen 153’200 Franken.