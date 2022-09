Stadt Luzern Klima- und Energiestrategie: Wie viele Parkplätze müssen weg? Bei der Abstimmung am 25. September geht es auch um den Verkehr. Der Stadtrat will in den nächsten 20 Jahren etwa 3600 Parkplätze aufheben. Unklar ist, was die Annahme des Gegenvorschlags bewirken würde. Robert Knobel Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Öffentliche Parkplätze an der Bundesstrasse in Luzern. Wie viele von ihnen wird es künftig noch geben? Bild: Patrick Hürlimann

Heute gibt es in der Stadt Luzern knapp 7300 Autoparkplätze auf öffentlichem Grund. In 20 Jahren sollen es nur noch die Hälfte sein. Das ist eines der Ziele in der Klima- und Energiestrategie, über die am 25. September abgestimmt wird.

Wobei: Streng genommen stimmt das Volk nur über die Änderung von drei städtischen Reglementen ab. Dort soll unter anderem das CO 2 -Ziel (Netto-Null bis 2040) festgeschrieben werden. Auch der Ausbau von Solarstrom wird verbindlich definiert sowie das Ziel einer Verkehrsreduktion.

Stadtrat darf alleine über Parkplätze entscheiden

Die Zahl der öffentlichen Parkplätze hingegen ist nirgends gesetzlich festgelegt. Denn die Schaffung oder Aufhebung von Parkplätzen liegt in der alleinigen Kompetenz des Stadtrats. Und dieser hat in der Klima- und Energiestrategie zumindest eine Zahl erwähnt, die er erreichen möchte: 3628 Parkplätze weniger bis zum Jahr 2040 – eine Halbierung gegenüber heute.

Dabei geht es vor allem um öffentliche Strassenparkplätze, nicht um Parkhäuser oder Privatparkplätze. Allerdings würde sich der Stadtrat auch eine Reduktion der privaten Parkplätze wünschen (davon gibt es heute über 50’000). Wie sich dies rechtlich umsetzen liesse, bleibt aber offen.

Parkplätze gaben Ausschlag für Referendum

Die Pläne zum Parkplatzabbau werden von der Mehrheit des Stadtparlaments gestützt. Nicht glücklich darüber sind die bürgerlichen Parteien. FDP und Mitte haben nicht zuletzt wegen der Parkplatzfrage das Referendum ergriffen. In ihrem Gegenvorschlag zur Klima- und Energiestrategie, der ebenfalls am 25. September zur Abstimmung kommt, steht zwar nichts zu Parkplätzen. Indirekt aber schon: Denn der Gegenvorschlag lehnt die vorgesehene Verkehrsreduktion um 15 Prozent ab. Stattdessen soll der Verkehr auf dem heutigen Niveau plafoniert werden.

Komitee hofft, dass der Stadtrat Mass hält

Dadurch, so die Hoffnung des Referendumskomitees, wird auch der Druck auf die Parkplätze weniger gross sein. Der Gegenvorschlag sei ein «Auftrag an den Stadtrat, nicht so massiv Parkplätze abzubauen», sagt Mitte-Fraktionschefin Mirjam Fries. Man wehre sich nicht gegen einen punktuellen Parkplatzabbau – etwa im Rahmen des Velonetzes.

«Aber wir wollen keinen Freipass für den Stadtrat, überall abzubauen.»

Sollte der Gegenvorschlag angenommen werden, wäre dies ein klares Signal des Stimmvolks, beim Parkplatzabbau Mass zu halten, sagt Fries.

Würde der Stadtrat bei einer Annahme des Gegenvorschlags die Erwartungen des Referendumskomitees erfüllen? Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) will diese Frage heute nicht beantworten. «Wir werden dann über das weitere Vorgehen entscheiden, wenn das Resultat vorliegt.» Borgula räumt aber ein: Sollte der Gegenvorschlag angenommen werden, wird es mehr zum Interpretieren und Analysieren geben als bei einer Annahme der Variante A. Denkbar wäre laut Borgula auch eine Umfrage nach der Abstimmung, um genauer zu erfahren, welche Erwartungen die Bevölkerung bezüglich Umsetzung der Energiestrategie hat.

Stadt will lieber ÖV als Elektroautos

Borgula ist überzeugt, dass die Parkplatzzahl ein wichtiger Hebel für die Klimapolitik ist. Dies gelte auch für den Fall, dass die Parkplätze irgendwann nur noch von Elektroautos belegt sind.

«Um unsere Energieziele zu erreichen, braucht es generell eine massive Reduktion des Energieverbrauchs.»

Konkret sehen Variante A wie auch der Gegenvorschlag eine Halbierung des Energieverbrauchs bis 2050 vor. Das gehe nur mit einer Verlagerung auf möglichst energieeffiziente Verkehrsmittel. Ein zwei Tonnen schwerer Tesla gehöre da eher nicht dazu, so Borgula. Egal, welche Antriebsart in Zukunft vorherrschen wird:

«Es braucht eine massvolle Reduktion des Autoverkehrs.»

Borgula betont auch, es gebe keinen Anspruch darauf, dass die Stadt öffentlichen Grund für die Parkierung zur Verfügung stellt. Der Abbau geschehe auch nicht von heute auf morgen – und nie als blosser Selbstzweck. «Eine Umnutzung von Parkplätzen geschieht immer im Rahmen von konkreten Projekten – etwa zur Stadtbegrünung, für Boulevardrestaurants, Verkehrssicherheit oder für Velowege.»

