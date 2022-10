Stadt Luzern Mann bei Auseinandersetzung im Gesicht verletzt – Polizei sucht Zeugen Bei einer Streiterei im Inselipark zwischen zwei Männern ist ein 26-jähriger Mann aus Eritrea erheblich verletzt worden. Der Täter entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. 28.10.2022, 17.50 Uhr

Am Dienstag, 25. Oktober, wurde der Polizei kurz vor 22.45 Uhr gemeldet, dass es im Inselipark in Luzern zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Ein Mann sei dabei erheblich verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der mutmassliche Täter nicht mehr vor Ort, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Das Opfer, ein 26-jähriger Mann aus Eritrea, erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.