Stadt Luzern Mit Dachziegeln zum Klimaziel – so lässt sich Photovoltaik im Eigenheim einsetzen Die Stimmbevölkerung hat die Klima- und Energiestrategie abgesegnet, nun geht es ans Umsetzen: Schon bald müssen neue und umgebaute Dächer mit einer Solaranlage ausgestattet werden. Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten auf.

An diesem Gebäude an der Nidfeldstrasse in Kriens wird Strom mittels einer Solarfassade produziert. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29. September 2022)

Die Stadtluzerner Stimmbevölkerung bekennt sich zur Klima- und Energiestrategie, wie es der vergangene Abstimmungssonntag gezeigt hat. Damit setzt sich Luzern zum Ziel, in mehreren Etappen die Treibhausgasemissionen auf null zu reduzieren, den Energiebedarf zu halbieren und – vermehrt auf Sonnenstrom zu setzen.

Bis 2050 soll die Solarenergie einen Viertel des jährlichen Stromverbrauchs der Stadt Luzern decken. Bisher macht sie einen Anteil von rund zwei Prozent aus. Ein steiler Anstieg ist also gefordert: Um die angestrebte Leistung zu erreichen, muss der jährliche Zubau an Photovoltaikanlagen (PVA) versechsfacht werden. So rechnet es der Stadtrat im Bericht und Antrag der Strategie vor.

Bald treten die ersten Massnahmen in Kraft

Ebenfalls im Bericht definiert sind zahlreiche Massnahmen, die zum Ziel führen sollen. Eine davon wird schon bald umgesetzt, nämlich im Rahmen der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO). Bereits nach den Herbstferien werde die revidierte Fassung öffentlich aufgelegt, wie es in der Medienmitteilung der Stadt heisst. Ab diesem Zeitpunkt müssen auf den neuen oder wesentlich umgebauten Dächern Solaranlagen installiert werden.

Diese Massnahmen gelten dem Solarziel 32 Massnahmen sollen dazu beitragen, die übergeordneten Ziele der Klima- und Energiestrategie zu erreichen – bis 2030 müssen sie umgesetzt sein. Folgende betreffen den Solarstrom: Dächer, die neu gebaut oder saniert werden, müssen mit einer Solaranlage ausgerüstet werden.

Das städtische Förderprogramm für Photovoltaikanlagen wird ausgebaut.

Der Stadtrat kann ein Verbot für den Bezug von Strom aus nicht erneuerbaren Energien einführen – sofern es bis 2024 keine kantonalen Regelungen gibt.

Das Potenzial für Photovoltaikanlagen der stadteigenen Liegenschaften wird bis 2030 ausgeschöpft.

Das Instrument «Zusammenschluss zum Eigenverbrauch» (ZEV) wird geplant. Ziel davon ist, dass sich mehrere Parteien innerhalb eines Gebäudes, Areals oder grundstückübergreifend zur Erzeugung und Nutzung von Strom zusammenzuschliessen.

Ausserdem wird ein neues Förderprogramm ausgearbeitet, das unter anderem den finanziellen Anreiz für den Ausbau von PVA «stark erhöhen» soll. Dieses werde im Jahr 2023 neu konzipiert und voraussichtlich ab 2024 kommuniziert, heisst es auf Anfrage beim Umweltschutz der Stadt Luzern. Das ist ein Jahr später als ursprünglich angenommen, da die lange parlamentarische Debatte sowie das konstruktive Referendum für Verzögerungen sorgten. Kleinere Anpassungen am bereits existierenden Förderprogramm seien jedoch zwischenzeitlich möglich.

Aktuell fördert die Stadt neue PVA mit einem Beitrag von 20 Prozent der Einmalvergütung (EIV) des Bundes. Letztere variiert je nach Leistung der Anlage und beträgt höchstens 30 Prozent der Investitionskosten von Referenzanlagen. Der Kanton Luzern kennt bis jetzt noch keine Förderung in diesem Umfang, jedoch können Investitionen in Solaranlagen ab 2023 von den Steuern abgezogen werden.

Stadtluzerner Dächer und Fassaden haben Luft nach oben

Solaranlage, Sonnenenergie, Solardach, Solarzellen, Oekostrom Hanspeter Baertschi / SZ

Wie gut sich die einzelnen Dächer nun tatsächlich für die Stromproduktion eignen, ist im online abrufbaren kantonalen Solarpotenzialkataster ersichtlich. Den Portalen sonnendach.ch und sonnenfassade.ch des Bundesamts für Energie (BFE) zufolge hat die Stadt Luzern ein Potenzial von insgesamt 272 Gigawattstunden pro Jahr, Fassaden eingerechnet. Das entspricht über zwei Dritteln des Stroms, der die Stadt im Jahr 2020 gemäss Lustat Statistik verbraucht hat. Nicht berücksichtigt sind Zielkonflikte wie Dachbegrünung und Denkmalschutz, weshalb die eigentliche Zahl kleiner ist.

In der folgenden Übersicht haben für Sie zusammengetragen, in welchen unterschiedlichen Formen Photovoltaik eingesetzt werden kann. Die Angaben stammen von den Beratungsplattformen EnergieSchweiz des BFE sowie energieheld.ch, die von der CKW betrieben wird. Ergänzt werden sie von Thomas Nussbaumer, Dozent für erneuerbare Energien an der Hochschule Luzern.

Aufdach-Anlagen

Googelt man nach «Solaranlage», so springen einem zahlreiche Bilder von Aufdach-Anlagen entgegen. Die Rede ist von herkömmlichen, auf dem Schräg- oder Flachdach montierten PVA. Preis und Leistung der Anlage und somit deren Wirtschaftlichkeit ist abhängig von den Rahmenbedingungen des Dachs sowie der Art des Moduls, wobei die sogenannten kristallinen Module am verbreitetsten sind.

Weil Dächer am wenigsten im Schatten von umliegenden Gebäuden oder Bäumen stehen, eignen sich Dachanlagen gemäss Nussbaumer gut für Häuser in Siedlungsräumen wie der Stadt Luzern. In Frage kommen zum einen grosse Schrägdächer – insbesondere jene, die nach Süden, Osten oder Westen ausgerichtet sind. Zum anderen lassen sie sich auf Flachdächern installieren, wobei heute meist eine Aufständerung in flachem Winkel mit Ost- oder West-Ausrichtung montiert wird. Das sei optisch weniger störend als eine steile Südaufständerung, zudem sei der Tagesertrag ausgeglichener und das Gewicht kleiner, so Nussbaumer.

Solarfassaden

Sieht aus wie eine normale Fassade, besteht jedoch aus Solarpanels. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29. September 2022)

In dieser Variante werden die Module senkrecht am Gebäude angebracht. Entsprechend können sie bewusst für die Gestaltung der Fassade eingesetzt werden sowie andere Baumaterialien ersetzen. Im Vergleich zu einer ideal ausgerichteten Anlage auf dem Hausdach ist der jährliche Stromertrag einer Solarfassade ungefähr um einen Drittel kleiner. Im Winter hingegen, wenn die Sonne tagsüber tief steht, ist er grösser als bei Dachanlagen.

Entscheidend dabei ist also die winterliche Besonnung der Südfassade. Diese ist in der Stadt eher eingeschränkt als auf dem Land. Wenn die Besonnung jedoch stimmt, kommt die PVA an der Südfassade gemäss Nussbaumer insbesondere bei grossen Mehrfamilienhäusern in Frage. Bei Einfamilienhäusern mit geringer Höhe lohne sich die relativ teure Anlage selten, denn: «Je höher das Gebäude, umso grösser ist die Südfassade im Vergleich zur Dachfläche.» Zudem sei eine PV-Fassade teurer als ein normaler Verputz, aber nicht oder nur wenig teurer als mit Metall, Glas oder Stein verkleidete Fassaden. Solche, die bei grösseren Gebäuden – wie Infrastrukturbauten oder «gehobenem» Wohnungsbau – sowieso oft zum Einsatz kommen.

Indach-Anlagen

Statt auf der Dachhaut befestigt, können Solarmodule auch direkt in das Dach integriert werden. Solche Indach-Anlagen lohnen sich in der Regel nur dann, wenn sowieso eine Dachsanierung ansteht – bei gleicher Leistung kosten sie rund doppelt so viel wie das aufmontierte Pendant.

Im Gegenzug ist der Gestaltungsspielraum grösser: Die Module lassen sich nach Bedarf farbig bedrucken und fügen sich so besser in die Umgebung ein. Das bietet sich unter Umständen auch bei Gebäuden an, die unter Denkmalschutz stehen.

Solarziegel

Solarziegel sind eine spezielle Art der Indach-Solaranlagen. Um die Module wie herkömmliche Ziegel aussehen zu lassen, werden sie mittels keramischem Digitaldruck «versteckt». Auch die Farbe, Grösse und Textur der Ziegel lassen sich dem Rest des Dachs anpassen.

Der Haken daran ist der Stromertrag: Solarziegel haben eine tiefere Leistungsdichte als andere Anlagen, selbst jene an der Fassade produzieren unter dem Strich mehr Strom. Entsprechend braucht es mehr Fläche, um eine gleichwertige Leistung zu erreichen. Das wiederum resultiert in höheren Kosten – besonders, wenn die Ziegel stark individualisiert sind.

Elemente auf Garagen, Balkonbrüstungen, Fensterläden

Neben den naheliegenden Dächern und Fassaden bieten sich auch andere Oberflächen für die Installation von Photovoltaikanlagen an. So können etwa Balkonbrüstungen, Auto- und Velounterstände sowie Fensterläden mit Anlagen ausgestattet werden. Auch Gartenzäune aus Solarmodulen sind eine Möglichkeit. Um rentabel Strom zu produzieren, empfiehlt sich jedoch im Normalfall eine Oberfläche von mindestens zehn Quadratmetern.

