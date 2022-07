Pelzankaufaktion im Romerohaus in Luzern

Stadt Luzern Mit Pelz und Gold zu Geld? Selbstversuch an einem nicht ganz geheuren Anlass Versprochen wurde viel im Inserat. Was beim Besuch einer Pelzankaufaktionen im Luzerner Romerohaus bleibt, ist ein unseriöser Eindruck und ein gestillter «Gwunder». Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 24.07.2022, 17.15 Uhr

Wer kennt nicht die auffälligen Inserate mit grossen Lettern und hohem Rotanteil, die für Pelzankaufaktionen Werbung machen? Stutzig macht der gebotene Goldpreis, waren es im Frühjahr noch 69 Franken pro Gramm, sind es aktuell zehn Franken weniger. Wer das also liest, könnte es als lukrativ auffassen, denn offiziell liegt der Goldpreis bei etwa 48 Franken pro Gramm.

Im Romerohaus im Würzenbachquartier wurde die Pelzankaufaktion während vier Tagen durchgeführt. Bild: sam

Wie soll das gehen? Die Autorin besuchte einen solchen Anlass vergangene Woche in Luzern im Seminarhotel Romerohaus. Während vier Tagen konnten hier Pelze und Goldenes vorbeigebracht werden. Die Käufer schätzen die Ware, machen ein Angebot und zahlen bar aus – so steht es im Inserat.

Weit unter dem Preis

Die Autorin präsentierte im Romerohaus lediglich einen Goldring mit einem Saphir und einen Weissgoldring mit einem Diamanten von xx Karat. Der Pelz blieb zu Hause. Der junge Mann schätzte die Ringe nach mehrfachem Wägen auf etwa 250 Franken. Eine Lupe kam nicht zum Einsatz. Bezahlt werde jedoch, wenn auch ein Pelz dabei ist. Dann könne es schon viel mehr Geld geben, sagte der junge Mann und lächelt.

Anzumerken ist: Die Ringe waren zertifiziert und wurden vorher fachmännisch eingeschätzt und zwar auf 3000 Franken. Na ja, immerhin ein knappes Zehntel wurde geboten. Und die Pelzpreise bewegen sich nach Recherche zwischen 200 und 350 Franken. Eine Stange Geld lässt sich also definitiv nicht verdienen. Doch die Autorin war ja auch nur aus «Gwunder» dort.

Fachgeschäfte zahlen fairer

Und was erlebten andere? Eine Frau erzählte, dass ihre Pelze auf 4500 Franken geschätzt wurden, sie hatte jedoch kein Gold dabei. Als sie mit Gold erneut kam, wurden ihr zu guter Letzt 450 Franken geboten. Sie nahm das Gold und die Pelze wieder mit. Im Inserat stand aber «Wir suchen täglich dringend Pelze .... Ankauf zum doppelten Preis mit sofortiger Barauszahlung», das ging beim Verhandeln offensichtlich unter. Fazit: Ein unseriöses Angebot, eine Abzocke.

Die Kantonspolizei Graubünden warnte schon vor solchen Geschäften. Und auch ein Goldexperte sagt dazu:

«Wenn für ein Schmuckstück unter dem Wert Geld geboten wird, ist das grundsätzlich nicht strafbar. Bessere Beratung und fairere Preise geben aber Fachgeschäfte.»

Bei denen, die in Luzern mit ihrer Ware antrabten, war ebenfalls eine gewisse Enttäuschung erkennbar, eine Frau sagte: «Ein zweites Mal würde ich das nicht tun. Doch der Reiz, sofort Bares in die Hand zu bekommen, war gross. Gut war ich nicht in einer Notlage.» Denn das ist genau die Klientel, die angesprochen werden soll.

Hinter den einschlägigen Inseraten steht ein Familienname, jedoch mit wechselnden Vornamen. Die Staatsanwaltschaft Luzern sagt auf Anfrage, dass bislang keine Anzeigen gegen solche Namensträger vorliegen. Die Familie bietet laut Handelsregister auch Teppich- und Steinreinigungen an und hat 22 Einträge, davon sind 14 aktiv. Zum Teppichreinigungsgeschäft gab es bereits unrühmliche Schlagzeilen und einen TV-Beitrag der «Rundschau».

