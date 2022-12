Stadt Luzern Nach fast 40 Jahren werden Martin Knechtli und sein Team am Wochenmarkt eine grosse Lücke hinterlassen Am kommenden Samstag wird der Biobetrieb Knechtli + Sager zum letzten Mal vor dem Stadttheater anzutreffen sein. Seine Kundinnen und Kunden werden ihn vermissen. Silvana Gugolz Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

38 Jahre lang traf Martin Knechtli mit seinem Biogemüse in Luzern auf eine grosse Nachfrage. Bild: Eveline Beerkircher

(Luzern, 20. Dezember 2022)

Es ist kalt am zweitletzten Arbeitstag von Martin Knechtli am Luzerner Wochenmarkt. Das hält die zahlreiche Kundschaft aber nicht davon ab, beim Biogemüsegärtner aus Leutwil einzukaufen. Auch wenn sie hier tendenziell längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen als bei der Konkurrenz entlang der Reuss.

«Tschau Martin», sagt ein Mann und streckt Knechtli seine Hand entgegen. Sogleich wird abgemacht, dass man dem Betrieb im Seetal dann mal einen Besuch abstatten werde. Es fallen viele Abschiedsworte an diesem Morgen, und nicht selten ist ‹Ich werde Sie vermissen› zu hören – auf beiden Seiten der grünen Gemüsekisten.

38 Jahre lang war Knechtli mit seinem Team vom Biobetrieb Knechtli + Sager zweimal pro Woche am Luzerner Wochenmarkt anzutreffen. Am 24. Dezember geht diese Ära zu Ende. Er sei traurig und zugleich erleichtert, bald sein Arbeitspensum von sechs auf vier Tage pro Woche reduzieren zu können, sagt der 70-Jährige. «Momentan überwiegt aber die Wehmut. All die netten Kunden, das Lachen und das Dankeschön werden mir im nächsten Jahr fehlen», sagt er.

«Ich könnte weinen»

Gemüse und Früchte, aber auch Kräuter, Käse und Oliven findet man am Stand vor dem Stadttheater. Und genau wie das Angebot ist auch die Kundschaft bunt durchmischt. Eine Touristin hält die Orangen auf einem Foto fest und ein junger Mann erhält zusammen mit seinem Einkauf einen Prospekt. Darin finden sich Bilder und Informationen zu fast 40 Jahren Seetaler Gemüse für Luzern – und wieso damit nun Schluss ist.

Knechtli gibt seinen Stand auf, weil er kürzertreten möchte. Mitarbeitende von ihm verkaufen die Produkte auch in Lenzburg und Aarau. Doch der Markt in Luzern sei immer sein Markt gewesen, sagt Knechtli. Und da er sein Arbeitspensum künftig auf vier Tage Feldarbeit pro Woche reduziert, müssen sich seine Kunden von ihm und seinem Team verabschieden. Der Stand wird nicht weitergeführt.

Er und seine zwei Mitarbeiterinnen nehmen sich Zeit für jede einzelne Person. Hektik kommt nie auf, obwohl sie kaum je eine Verschnaufpause einlegen können. «Es ist uns wichtig, dass wir die Leute so bedienen, wie wir auch selbst gerne bedient werden möchten», sagt Knechtli.

Viele davon sind Stammkunden. «Ich könnte weinen», sagt eine von ihnen. «Man entwickelt eine Beziehung, wenn man regelmässig herkommt.» Während der Pandemie seien sie und die Nachbarn sogar abwechselnd jede Woche einmal nach Leutwil gefahren, um nicht auf die Produkte verzichten zu müssen. Eine andere Frau erzählt, wie sie vor 25 Jahren zur Stammkundin wurde: «Zu Anfang war es einfach der erste Stand auf meinem Weg an den Markt. Und dann bin ich geblieben, weil die Produkte sensationell sind. Man sieht, mit welcher Sorgfalt er die Produkte behandelt und dass echte Leidenschaft dahintersteckt.»

Viele langjährige Kunden kommen vorbei, um sich zu verabschieden. Bild: Eveline Beerkircher

(Luzern, 20. Dezember 2022)

Vor 40 Jahren fiel die Wahl auf Luzern

Es tauchen auch Personen auf, die noch längst nicht geboren waren, als Martin Knechtli 1984 zum ersten Mal seinen Stand in Luzern aufbaute. Sie habe eine kleine Krise gehabt, als sie gehört habe, dass er aufhört, sagt eine junge Frau: «Dieser Stand gehörte zu meinem Alltag, jetzt muss ich mir neu überlegen, wo ich einkaufen gehe.»

Knechtli und seine Frau haben sich vor fast 40 Jahren aus wirtschaftlichen Gründen für einen Stand in Luzern beworben. Auf dem Land, wo sie herkommen, sei es schwierig gewesen, existenzsichernd Gemüse zu verkaufen, so Knechtli. Auf der Suche nach einer grösseren Stadt fiel die Wahl auf Luzern. «Hier wurden wir sofort herzlich willkommen geheissen.» Das sei damals ein Glück gewesen für sie, aber wohl auch für die Stadt.

