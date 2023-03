Aufräumarbeiten Nach Feuer im Keller der Luzerner Allmend-Hochhäuser: «Es fühlt sich so an, als ob bei dir eingebrochen wird» Einzelne Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Hausverwaltung zeigen sich bestürzt über die mutmassliche Brandstiftung. Dies auch, weil der Zugang zum Keller nur für Mieterinnen und Mieter möglich ist. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 23.03.2023, 16.16 Uhr

Die durch die Sprinkleranlage beschädigten Sachen stauen sich in Containern vor den Allmend-Türmen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. 3. 2023)

Am vergangenen Dienstagabend ist in einem Keller der Luzerner Allmend-Hochhäuser ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war die eingebaute Sprinkleranlage bereits aktiv. Diese beschädigte rund 200 Kellerabteile beziehungsweise die Sachen, die dort gelagert waren. Die Polizei geht weiter von Brandstiftung aus. Derweil stauen sich die beschädigten Sachen draussen vor den Allmend-Türmen in und neben mehreren Containern unterschiedlicher Grösse.

Nach dem Brand im Keller der Allmend-Hochhäuser, liegen die nassen, defekten Sachen zum Entsorgen vor der Tür. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. 3. 2023)

Dazu sagt Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei: «Aufgrund des Spurenbildes vor Ort und dem entsprechenden Ausschlussverfahren der Brandermittler muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden.» Der Zeugenaufruf habe nach wie vor seine Gültigkeit. «Die Täterschaft ist unbekannt und die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen.»

Hochhäuser verfügen über moderne Sicherheitssysteme

Der Immobiliendienstleister Wincasa, der für die Verwaltung der sogenannten Hochzwei-Türme auf der Allmend zuständig ist, äussert sich auf Anfrage bestürzt: «Wir sind erschüttert über den Vorfall und unterstützen die Brandermittler, wo immer möglich.»

Die Wincasa-Medienstelle erklärt weiter, dass der Firma die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl ihrer Mieterinnen und Mieter am Herzen liege. So verfügten die Hochzwei-Türme über moderne Sicherheitssysteme wie eine Brandmeldeanlage, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, eine Überdruckanlage zur Sicherung der Treppenhäuser sowie die erwähnte Sprinkleranlage. Diese Systeme hätten im konkreten Fall auch Schlimmeres verhindert. Ferner betont die Firma: «Seit dem Neubau 2012 ist dies der erste Zwischenfall.»

In diesem Kellerbereich hat es gebrannt. In welchem Abteil genau, lässt sich nicht eruieren. Bild: Leserreporter

Wie ist die Stimmungslage bei betroffenen Mieterinnen und Mietern der Allmend-Türme? Ein Anwohner erzählt: «Bei uns im Haus wird darüber geredet.» Die Keller der beiden Allmend-Hochhäuser seien zwar unterirdisch miteinander verbunden. «Allerdings sind nicht alle Keller gleich vom Wasserschaden betroffen.»

Wohnt der Täter oder die Täterin selbst dort?

Der Anwohner geht davon aus, dass es sich beim allfälligen Brandstifter um eine Person handelt, die selbst in den Allmend-Hochhäusern wohnt: «Um überhaupt in den Kellerbereich zu gelangen, braucht's sowohl für den Lift als auch die Haupttüre im Untergeschoss den Wohnungsschlüssel. Natürlich kann es sein, dass eine externe Person währenddessen vorbeigehuscht ist. Naheliegend ist aber, dass es sich um einen Anwohner handelt.»

Eine Anwohnerin zeigt sich bestürzt: «Irgendjemand muss willentlich in diesen Keller gegangen sein und das Feuer gelegt haben. Das ist schon schräg und hat mich stutzig gemacht.» Es fühle sich so an, «als ob bei dir eingebrochen wird». Für sie ist zudem klar: «Dass es jemand Externes war, ist für mich ausgeschlossen. In nächster Zeit alleine in den Keller gehen, damit warte ich noch.»

