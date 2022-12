Verkehr Neben jener am Bahnhof plant die Stadt Luzern auch eine Haltekante für Cars am Inseliquai Rund um den Bahnhof Luzern soll es total drei Car-Haltekanten geben. Das sagt der Stadtrat im Parlament und räumt Mängel ein bei der Kommunikation dazu im November. Sandra Peter und Roman Hodel Jetzt kommentieren 22.12.2022, 17.10 Uhr

Anstelle dieser Parkplätze beim Haupteingang des Bahnhofs Luzern ist eine Haltekante für zwei Reisecars geplant. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022)

Gross war die Empörung, als der Luzerner Stadtrat Anfang November dieses Vorhaben bekanntgab: Er plant, die sechs Kurzzeit-Autoparkplätze direkt beim Haupteingang des Bahnhofs aufzuheben und zu Car-Halteplätzen umzunutzen. Vor allem die Bürgerlichen wollten das Vorhaben stoppen und forderten per Dringlicher Motion einen Planungsbericht zu weiteren Car-Haltekanten am Bahnhof. Doch Grüne, SP und GLP wollten davon nichts wissen – und so lehnte der Grosse Stadtrat das Begehren am Donnerstag ab.

Zuvor hatte der Stadtrat dazu Stellung genommen und versucht, die Wogen zu glätten. Demnach ist am Bahnhof nicht nur die eingangs erwähnte Car-Haltekante geplant, sondern noch eine weitere nebst der bestehenden Haltekante vor der Schiffsstation. Insgesamt wären es diese drei:

Haltekante Eingang Bahnhof (neu). Direkt beim Haupteingang des Bahnhofs, anstelle von sechs Kiss-and-Ride-Autoparkplätzen. Diese bietet Platz für zwei Cars – so steht es in der Antwort auf die Dringliche Motion geschrieben. Im November war seitens Stadt noch die Rede von drei Cars – was insbesondere von der FDP aus Platzgründen angezweifelt wurde. Diese Kante steht bei grossem Bahnersatz-Bedarf (zirka fünf Mal jährlich) nicht für Reisecars zur Verfügung.

Zwischen Inseli und Hochschule für soziale Arbeit, anstelle von 15 Autoparkplätzen. Diese bietet Platz für zwei Cars und würde uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Haltekante Bahnhofquai (bisher). Direkt vor Schiffabfahrtssteg 1 und Schifflandungssteg 2. Diese bietet Platz für zwei Cars und existiert seit 2019. Analog zur Haltekante beim Bahnhofseingang steht sie bei grossem Bahnersatz-Bedarf und Eventverkehr nicht für Cars zur Verfügung.

Ein Betriebskonzept soll laut Stadtrat offene Fragen klären und etwa Nutzungskonflikte verhindern. Er ist sich auch bewusst, dass zwei Kanten nicht das ganze Jahr über zur Verfügung stehen. Dies sei aber bei den heutigen Halteplätzen auf dem Inseli nicht anders – Stichwort Määs.

Hier am Inseliquai soll eine weitere Car-Haltekante entstehen, anstelle der Autoparkplätze. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. Dezember 2022)

Der Stadtrat streut sich aber auch Asche aufs Haupt und bedauert, dass die laut Adrian Borgula (Grüne) «bruchstückhafte Kommunikation» Anfang November zu Missverständnissen geführt hat – er schreibt:

«Im Nachhinein wäre es angezeigt gewesen, die Pläne zur Haltekante beim Bahnhof und diejenigen zur Kante am Inseliquai gemeinsam und als Gesamtkonzept zu kommunizieren.»

Als Grund für die vorgezogene Kommunikation der Haltekante vor dem Bahnhof gab er Folgendes an: Damit diese rasch realisiert werden kann, benötigt die Stadt als Ersatz der dortigen Autoparkplätze bekanntlich die ehemaligen Postparkplätze bei der Uni. Um diese schon ab 1. Januar 2023 nutzen zu können, habe man diese Pläne im November öffentlich auflegen müssen. Zu diesem Zeitpunkt hätten jedoch wichtige Entscheide bezüglich Haltekante Inseliquai noch gefehlt, wodurch das Kommunizieren der selbigen noch nicht möglich gewesen sei.

Das sagt das Parlament dazu:

Im Grossen Stadtrat sorgte die Motion und die Beantwortung für Diskussionen. Die Bürgerlichen kritisierten, die vorgelegte 13-seitige Antwort auf die Motion sei keine ausreichende Grundlage und die Zeit für eine fundierte Beurteilung zu kurz. Zudem könne ein Projekt wie dieses nicht alleine vom Stadtrat bestimmt werden. Marco Baumann (FDP) sagte etwa: «Die Car-Thematik ist nichts, das in Eigenregie beschlossen und umgesetzt werden kann. Das Parlament, die Öffentlichkeit sollte mitdiskutieren können.»

Ähnlich sah es Rieska Dommann (FDP): «Es geht nicht nur um Touristen – die Leute wollen wissen, wo sie zukünftig in den Car einsteigen können für einen Tagesausflug.» Es bestünden weiterhin Zweifel hinsichtlich der Haltekante beim Bahnhof, was Sicherheit und Nutzungskonflikte anbelangt. «Die meisten Cars kommen abends zur Rushhour, eine Haltekante am engsten Teil beim Bahnhof zu realisieren, ist für uns wirklich sehr seltsam», sagte Peter Gmür (Mitte).

Anders sahen es die Linken und Grünen. Der Stadtrat habe seine Überlegungen nachvollziehbar dargelegt. «Wir können und wollen jetzt vorwärtsmachen», sagte Raphaela Meyenberg (SP). «Der ausgereifte Plan muss nun umgesetzt und die Haltekanten schnell realisiert werden, damit das Inseli carfrei wird und die Zwischennutzung starten kann.» Martin Abele (Grüne) pflichtete bei: «Es ist nicht einfach die erstbeste Lösung, sondern eine, die nach langem Suchen gefunden wurde. Der Stadtrat erfüllt damit den Auftrag, den sie ausdrücklich erhalten hat.»

So geht es nun weiter:

Die Pläne der Car-Haltekante Inseliquai werden am 4. Januar öffentlich aufgelegt. Der Stadtrat rechnet mit Kosten von 250'000 Franken. Die Eröffnung ist zirka im Frühling 2023 geplant.

