Neue IG sucht nach Ideen fürs Areal beim Stadtluzerner Freigleis

Stadt Luzern Neue IG sucht nach Ideen fürs Areal beim Freigleis Nach dem umstrittenen Abbruch der Soldatenstube wollen Quartierkräfte ganzheitlicher über die Nutzung des Gebiets beim Freigleis nachdenken. Simon Mathis 21.03.2023, 05.00 Uhr

Die neu gegründete Interessengemeinschaft (IG) Kulturachse sucht nach Ideen für Zwischennutzungen rund um den Stadtluzerner Velo- und Fussweg Freigleis. Gesucht sind Visionen für die Freiflächen links und rechts der Strecke zwischen Neubad und Südpol, insbesondere für das Areal zwischen dem Freigleis und den bestehenden Militärgebäuden. Am 1. April soll ein entsprechender Workshop für Interessierte stattfinden, heisst es in einer Mitteilung der IG.

Die Räume links und rechts des Freigleises sollen aufgewertet werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. 1. 2021)

Die IG wolle besonders die Anwohnerinnen und Anwohner in den Gestaltungsprozess der Kulturachse integrieren. Ziel sei es, vor allem die Stadt Luzern sowie die politischen Akteurinnen und Akteure über das Potenzial dieser Achse zu informieren. Die IG wolle einen «gemeinsamen Prozess für die Gestaltung und Weiterentwicklung» anstossen.

Auslöser war der Abbruch der Soldatenstube

Den Anstoss für die Gründung der IG Kulturachse gab der Abbruch der Soldatenstube am Murmattweg 2 in der Nähe des Freigleises. In der Soldatenstube organisierte die sogenannte «Familie Eichwäldli» allwöchentlich einen Mittagstisch. Mit dem Rückbau hat die Stadt Luzern als Eignerin des Grundstücks laute Kritik unter anderem vom Quartier auf sich gezogen. Eine Lösung für eine Zwischennutzung an diesem Ort lässt weiter auf sich warten.

Auf dem Areal der ehemaligen Soldatenstube ist bisher nicht viel los. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. 4. 2022)

«Nach einem gescheiterten Mitwirkungsverfahren zur Bespielung der freigewordenen Brache entschlossen sich verschiedene Quartierkräfte, die Köpfe zusammenzustecken und über eine grössere Zwischennutzung nachzudenken», heisst es in der Mitteilung. An der IG beteiligt sind der Quartierverein Obergrund, KuBra – der Verein Brache Eichwäldli, das Netzwerk Neubad, die IG Stadtentwicklung, die Gruppo Bocciofilo Pro Ticino Lucerna, die Wohngenossenschaft Geissenstein – EBG, das Zentrum Südpol sowie das Café Tacuba.

Hinweis Workshop am Samstag, 1. April von 13 bis 16 Uhr im Neubad Stadt Luzern.