Nextbike in der Stadt Luzern setzt auf E-Bikes

Stadt Luzern Bald kommen die Elektrobikes zum Ausleihen Die Mietvelos von Nextbike werden rege genutzt. Spätestens im Juni wird die Flotte durch Elektrovelos ergänzt. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 05.03.2023, 17.00 Uhr

Mietvelos des Anbieters «Nextbike by TIER» werden rege nachgefragt in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (19. Februar 2019)

Seit das Veloverleihsystem Nextbike vor mehr als zehn Jahren in der Zentralschweiz lanciert wurde, sind die Nutzungszahlen kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2022 wurden in den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden insgesamt knapp 300’000 Nextbike-Fahrten getätigt. Die Ausleihen der Velos haben sich im Vergleich zu der Zeit vor Vor-Corona-Zeit verdoppelt. Das schreibt die Caritas Luzern, welche die Velosysteme bis dato bewirtschaftete.

Künftig wird das aber nicht mehr der Fall sein, denn ab April 2023 tritt die Firma «Nextbike by TIER» als Anbieterin auf. Was mit 100 Velos begann, sei mit heute 1300 Fahrrädern zu gross für die Caritas geworden, teilt die Organisation mit. Die Caritas ist in Zukunft deshalb nur noch für die Wartung der Velos zuständig.

Wann werden die Bikes geliefert?

Gleichzeitig geht der Ausbau der Veloflotte weiter: Zusätzlich zu den herkömmlichen Velos sollen auch rund 100 E-Bikes ins Verleihsortiment aufgenommen werden. Wann genau die E-Bikes geliefert werden, ist noch ungewiss.

Markus Birrer, Projektleiter Mobilität der Stadt Luzern, erklärt auf Anfrage: «Bei den E-Bikes warten wir noch auf einen Liefertermin. Eine gewisse Volatilität ist naturgemäss inbegriffen. Das neue Veloverleihangebot muss jedoch gemäss vertraglicher Vereinbarung bis Ende Juni komplett sein.» Aus Sicht der Stadt ist Birrer zufolge aber nicht das genaue Lieferdatum entscheidend, sondern vielmehr ein reibungsloser Übergang vom alten zum neuen Verleihsystem.

So sehen die neuen Nextbikes aus. Bild: «Nextbike by TIER»

Die kostenlose Ausleihdauer der Velos wird im Zuge des neuen Angebots von vier Stunden auf 30 Minuten pro Ausleihe verkürzt. Wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut ein Velo gemietet, sind die ersten 30 Minuten weiterhin kostenlos. Dazu meint Birrer: «Es ist nicht Sinn und Zweck, dass man Velos so lange ausleiht. So wird das Velo für weitere Ausleihen unnötig blockiert. Deshalb bieten wir lieber ein kostenloses Angebot, das jeweils nur für 30 Minuten gilt. In dieser Zeit kann man mit dem Velo praktisch durch die ganze Stadt fahren.» Ausserdem würden die Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren zeigen, dass die meisten Kunden die Bikes sowieso nur für maximal 20 Minuten buchen.

Gar nichts gratis gibt es hingegen bei den E-Bikes: Diese sind ab der ersten Sekunde kostenpflichtig. 4 Franken kosten die ersten 30 Minuten, danach kostet es 2 Franken pro Viertelstunde.

Gemäss Birrer sind rund 12’000 Personen beim aktuellen Verleihsystem angemeldet – Tendenz steigend: «Wir sehen diesbezüglich noch grosses Potenzial.» Denn viele Leute würden nach wie vor nichts vom Gratisangebot des Veloverleihsystems wissen, wie Markus Birrer festhält.

