Stadt Luzern Neuer Laden öffnet in der Hertensteinstrasse – Website gibt Rätsel auf Im Oktober eröffnet in Luzern ein neues Geschäft, das mit frisch zubereiteten Produkten punkten will. Auf der Website, die vorübergehend bereits Kundenmeinungen enthielt, wird noch gefeilt. Sandra Peter 18.09.2022, 19.00 Uhr

Am 8. Oktober wird an der Hertensteinstrasse 50 in Luzern der Laden Sona für Frischprodukte eröffnet. Wraps, Bowls, Suppen und Smoothies sollen frisch vor Ort zubereitet werden, wie das Unternehmen in einem E-Mail an die Medien und auf der Website schreibt. Es ist die erste Filiale der Geschäftsführer in der Schweiz, die bereits in Deutschland und Polen aktiv sind. In Luzern wollen sie mit einem neuen Konzept Fuss fassen.

Aktuell laufen noch Vorbereitungsarbeiten für die Sona-Filiale, die auf die Fläche der ehemaligen Bar Centrale zieht. Bild: luzernerzeitung.ch (Luzern, 16. September 2022)

Die Zutaten für ihr Angebot sollen, wenn immer möglich, aus der Region stammen. Die Suppen sollen zwischen acht und zwölf Franken kosten, Bowls sollen ab zehn Franken aufwärts erhältlich sein. Ein Lieferdienst sowie die Bestellung per Website sollen das Konzept vervollständigen.

Obwohl die Filiale in Luzern noch nicht eröffnet ist, publizierte das Unternehmen zunächst Statements von vermeintlichen Kundinnen und Kunden aus dem Raum Luzern, die das Angebot loben. «Das ist ein Template, eine Art Platzhalter, um zu testen, wie die Website später in verschiedenen Browsern funktionieren und aussehen wird», sagt Geschäftsführer Thomas Schenk auf Anfrage dazu.

«Dieser Bereich hätte noch nicht online gehen sollen.»

Inzwischen wurde die Website in den «Wartungsmodus» versetzt und mit einem Passwort gesichert.

Kundenmeinungen lassen sich einkaufen – Überprüfung ist schwierig

Die Erklärung ist nachvollziehbar. Doch die Bilder, die aufgeschaltet waren, wurden mit regionalisierten Statements, Namen und Wohnorten der vermeintlichen Kundschaft versehen. Eine Suche im Internet ergab, dass die Fotos der Menschen auf anderen Firmenwebsites unter anderem Namen mit Kundenmeinungen publiziert waren. Wie sieht da die rechtliche Situation grundsätzlich aus?

Nehme man einfach ein Bild aus einer Datenbank und lege der abgebildeten Person etwas in den Mund, sei dies nicht korrekt, erklärt Prof. Dr. Michael Boenigk, Dozent für Kommunikation und Marketing an der Hochschule Luzern Wirtschaft. «Hat eine Agentur aber die Rechte zur Weitergabe des Bildes einer Person sowie Aussagen von ihr, wird dies rechtlich wohl in Ordnung gehen.»

Auch wenn das Einkaufen von Kundenmeinungen auf diesem Weg legal sein mag, empfiehlt Boenigk es nicht. «Das wäre keine optimale Strategie. Nur wirklich reale Personen, die mit dem Unternehmen in einem Kundenkontakt sind und mit denen sich die Zielgruppe auch identifizieren kann, sind wirklich glaubwürdig.»

Lucien Jucker, Leiter Datenschutz und Digitalisierung bei der Stiftung für Konsumentenschutz Schweiz, sagt:

«Bei solchen Bewertungen ist es generell sehr schwierig, herauszufinden, ob eine echte Person dahinter steht oder nicht.»

Er rät dazu, Bewertungen, die auf betriebseigenen Websites publiziert werden, «mit besonderer Vorsicht zu geniessen». Wenn Bilder genutzt werden, könnten diese beispielsweise über Tineye oder Google gesucht werden. «Wenn die Treffer auf Bilddatenbanken wie iStock oder auch Social-Media-Plattformen wie Pinterest verweisen, wird es wohl keine echte Bewertung sein.»

