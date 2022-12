Stadt Luzern Neues Luzerner Theater: Jetzt wird Geld gesammelt Das 120 Millionen Franken teure Theater soll zum Teil privat finanziert werden. Noch sind potenzielle Geldgeber zurückhaltend. Robert Knobel Jetzt kommentieren 16.12.2022, 18.02 Uhr

Visualisierung des Siegerprojekts Überall. Bild: PD

120 Millionen Franken wird das neue Luzerner Theater kosten. Ein Grossteil davon wird die Stadt Luzern zahlen. Doch auch Private sollen sich am Bau beteiligen. Zu diesem Zweck ist eigens die Stiftung Neues Theaterhaus Luzern gegründet worden. Ihre Aufgabe ist es, private Gelder für den Theaterbau zu sammeln.

Die Stiftung ist zwar bereits 2020 gegründet worden. Doch wirklich aktiv werden kann sie erst in den kommenden Monaten, wie Franz Egle sagt. Er ist Mitglied des Stiftungsrats des Luzerner Theaters und präsidiert interimistisch die Sammelstiftung. «Es gibt viele Personen, die grundsätzlich bereit sind, den Bau zu unterstützen.» Für konkrete Zusagen sei es bisher aber zu früh gewesen. «Niemand ist bereit, Geld zu geben, solange die politischen Realisierungschancen nicht klar sind.»

«Die nächsten Monate werden entscheidend sein»

Mit der Präsentation des Siegerprojekts sei nun ein wichtiger Schritt getan. Die potenziellen Geldgeber würden die weitere Entwicklung des Projekts aufmerksam beobachten, sagt Egle. Es gelte nun, aufgrund der Reaktionen aus Politik und Öffentlichkeit abzuschätzen, ob es sich lohnt, Geld in das Projekt zu investieren. «Die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend sein», sagt Egle. Sollte sich die öffentliche Diskussion positiv entwickeln und auch das Stadtparlament 2023 grünes Licht für den Projektierungskredit geben, könne die Stiftung mit der Geldsammlung beginnen.

Dies erinnert an den Bau des KKL: Auch dieses wurde von Privaten mitfinanziert. Das KKL-Sammelkomitee brachte in den Neunzigerjahren nicht weniger als 63 Millionen Franken zusammen. Solche Dimensionen seien beim aktuellen Theaterprojekt nicht realistisch, sagt Franz Egle. Einerseits war das KKL doppelt so teuer wie das neue Luzerner Theater. Vor allem aber seien die beiden Projekte von der Bedeutung her nicht vergleichbar. Das KKL habe wirtschaftlich und kulturell eine internationale Ausstrahlung, während das neue Theater vor allem ein regional und national wichtiges Projekt sei.

Die erste Bilanz des Theaterprojekts fällt laut Egle positiv aus. «Das Siegerprojekt überzeugt architektonisch, städtebaulich und betrieblich.» Zudem komme es mit dem Erhalt des alten Theatergebäudes und dem Abstand zur Jesuitenkirche den meisten im Vorfeld geäusserten Bedenken entgegen.

Mäzen wünscht Platz vor dem Theater

Eine gewichtige, potenzielle Geldgeberin ist die Arthur-Waser-Stiftung. Diese hatte bereits den Architekturwettbewerb mit einer Million Franken unterstützt. Geschäftsführer David Keller sagt: «Abhängig davon, wie sich das Projekt nun weiterentwickelt, kann sich Arthur Waser vorstellen, über seine Stiftung auch den Bau zu unterstützen.»

Keller deutet damit an, dass das Siegerprojekt aus Sicht der Waser-Stiftung noch Optimierungspotenzial hat, vor allem, was die Freiraumgestaltung betrifft. Der heutige Platz zwischen Theater und Jesuitenkirche wird dem Erweiterungsbau weichen müssen.

Der Erweiterungsbau auf dem Theaterplatz (rosa Kreis). Quelle: Ilg Santer Architekten

Das war zwar immer schon klar, doch es gab auch eingereichte Projekte, welche deutlich mehr Freiraum vorgesehen hätten. Mit dem vorliegenden Projekt wird sich der Freiraum vor allem auf die Promenade entlang der Reuss beschränken. Das genüge nicht, sagt David Keller: «Es bräuchte insbesondere einen richtigen Theaterplatz. Eine doppelte Baumallee, auf der auch noch eine nationale Veloroute durchführt, überzeugt aus unserer Sicht nicht wirklich.»

Hier bliebe viel mehr Platz frei: das Projekt Harlekin (Rang 4) von Comamala Ismail Architectes, Delémont. Visualisierung: PD

