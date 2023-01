Stadt Luzern Neues Pub in der Kleinstadt setzt auf schottischen Whisky Am 28. Januar öffnet das Lokal «Raedwulf» seine Tore. Der Initiant ist ein Neuling in der Gastroszene. 19.01.2023, 10.43 Uhr

An der Burgerstrasse 22 in der Luzerner Kleinstadt, wo sich das Café Rex befand, öffnet am 28. Januar das «Raedwulf Pub». Es setzt auf ein grosses Whisky-Angebot mit rund 200 schottischen Single-Malts. Auch weitere Spirituosen sowie über 40 internationale und regionale Biere seien im Angebot, wobei «mindestens die Hälfte der Biere» aus Kleinbrauereien aus Stadt und Agglo stammen werde, wie Initiant Ralf Meyer in einer Mitteilung schreibt.