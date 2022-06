Stadt Luzern «Noch vor wenigen Jahren hätten wir uns das niemals leisten können»: Wieso jetzt auch kleine Läden in der Luzerner Altstadt eine Chance haben Die Altstadt befindet sich mitten im Umbruch: Viele Ladenlokale stehen leer, aber auch viele neue Läden wurden kürzlich neu eröffnet. Das sind gute Nachrichten für den Branchenmix. Robert Knobel Jetzt kommentieren Aktualisiert 03.06.2022, 12.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer derzeit durch die Luzerner Altstadt spaziert, kann sie nicht übersehen: die vielen leeren Ladenlokale, selbst an den besten Passantenlagen. Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass in den Shopping-Hauptachsen aktuell etwa 15 Lokale leer stehen.

Wie stark die Luzerner Altstadt im Umbruch ist, bestätigt ein Blick auf die beiden grossen Immobilienportale Homegate und Immoscout. Dort sind rund zwei Dutzend Geschäftslokale in der Altstadt zur Vermietung ausgeschrieben, auffallend viele in der Weggisgasse und in der Kapellgasse. Auch für grössere Ladenflächen werden Mieter gesucht – etwa im Neubau am Kapellplatz und im kürzlich totalsanierten Einkaufszentrum «50» an der Hertensteinstrasse.

Die Preise der inserierten Ladenflächen bewegen sich zwischen 275 und 2400 Franken pro Quadratmeter im Jahr, die Mehrheit der Inserate bleibt aber unter der 1000-Franken-Schwelle. Das entspricht in etwa dem Bild des Mietpreis-Monitorings 2020, welches die Stadt im letzten Herbst veröffentlichte. Bei den inserierten Preisen scheint die Lage somit eher stabil zu sein.

Mietzinsen sind teils stark gesunken

Eine ganz andere Frage ist, ob die potenziellen Mieter auch bereit sind, diese Preise zu bezahlen. Ein Immobilienbesitzer, der für ein Ladenlokal an bester Passantenlage kürzlich einen neuen Mieter suchen musste, war gezwungen, die bisherige Miete um fast die Hälfte zu reduzieren, wie er gegenüber unserer Zeitung sagt. Die Liegenschaftseigentümer würden im Moment zwei unterschiedliche Strategien fahren: Entweder sie machen beträchtliche Konzessionen beim Mietzins – oder sie lassen ihre Liegenschaft vorläufig leer in der Hoffnung, irgendwann einen zahlungskräftigen Mieter zu finden. Letzteres trägt wohl dazu bei, dass es aktuell viele Leerstände gibt.

Zwei Buchhandlungen verschwinden Mit Weltbild (Hertensteinstrasse) und Alter Ego (Mariahilfgasse) werden gleich zwei Buchhandlungen die Luzerner Altstadt verlassen. Die entsprechenden Ladenflächen sind zur Vermietung ausgeschrieben. Die Weltbild-Filiale wird Anfang 2023 geschlossen. Alter Ego, die Fachbuchhandlung für Natur- und Geisteswissenschaften sowie Architektur und Kunst, wird noch bis Ende 2022 in Luzern bleiben, danach wird Inhaber Heinz Gérard das Geschäft nach 28-jähriger Tätigkeit an einen Nachfolger übergeben. Dieser wird Alter Ego im Frühling 2023 in Sempach-Station neu eröffnen. Das Buchhaus Stocker bleibt somit ab 2023 als einziger Buchhändler in der Altstadt übrig. (rk)

Andererseits hat die Situation auch eine positive Kehrseite: Dort, wo die Mietzinse deutlich sinken, erhalten plötzlich auch Kleingewerbler und weniger rentable Branchen eine Chance, in der Altstadt präsent zu sein. So zum Beispiel der Partyshop Yoshicomo, der Anfang Mai an der Hertensteinstrasse eröffnet hat. Inhaberin Milica Mitrovic sagt:

«Noch vor wenigen Jahren hätten wir uns diese Lage niemals leisten können.»

Sie habe die Altstadt ganz bewusst ausgewählt. Zuvor habe sie es in diversen Einkaufszentren mit Pop-up-Stores probiert – was sich aber nicht bewährt habe. «In der Altstadt gibt es viel mehr Laufkundschaft.»

Der Partyshop Yoshicomo ist seit Mai 2022 an der Hertensteinstrasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Juni 2022)

Die ersten Wochen seien denn auch sehr positiv verlaufen. «Es gab sehr viele Spontankäufe», so Mitrovic. Natürlich sei die Onlinekonkurrenz bei Partyartikeln gross. Aber auch ein Webshop könne nicht alles bieten: Wer etwa mit Gas befüllte Ballone kaufen will, kann dies nur im Laden tun. Ganz auf den Onlinehandel verzichten will man bei Yoshicomo aber auch nicht – zurzeit ist ein Webshop im Aufbau. Und wenn sich die physische Präsenz in der Luzerner Altstadt bewährt, sollen weitere Filialen in anderen Städten folgen.

Generell sind in den letzten Monaten in der Altstadt zahlreiche neue Geschäfte aufgegangen.

Grafik: mop

So unterschiedliche Läden wie Max Chocolatier (Hertensteinstrasse), der Luzerner Modeproduzent LU Couture (Hertensteinstrasse) oder die Papeterie Feines (Weinmarkt) tragen dazu bei, dass die Luzerner Altstadt insgesamt bunter geworden ist. Das sind gute Nachrichten für all jene, die vor wenigen Jahren noch vor einer Branchen-Monokultur aus Uhrenläden und Modeketten sowie explodierenden Mieten warnten.

LU Couture an der Hertensteinstrasse. Bilder: Robert Knobel Max Chocolatier (Hertensteinstrasse). Papeterie Feines (Weinmarkt). Bilder: Robert Knobel

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen