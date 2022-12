Stadt Luzern Mögliche Einschränkung der Paket-Hauslieferung führt zu Kritik Die SP fordert den Luzerner Stadtrat auf, sich «umgehend» von dieser Idee zu distanzieren. 07.12.2022, 14.18 Uhr

Um den Lieferverkehr zu reduzieren, prüft die Stadt Luzern, in gewissen Gebieten die Paket-Hauslieferung einzustellen und stattdessen zentral gelegene Abholstationen zu schaffen. Das stösst auf Kritik. In einem Postulat fordert die SP nun den Stadtrat dazu auf, sich «umgehend von eingeschränkten Paketzustellungen bis an die Haustür zu distanzieren».