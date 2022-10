Stadt Luzern Plus 22 Vollzeitstellen im Sozialamt – Sozialkommission macht Stadtrat Beine Das überlastete Sozialamt braucht mehr Personal. Der Stadtrat wollte den 2,77 Millionen Franken teuren Ausbau erst ab 2024 schrittweise umsetzen. Doch der Sozialkommission dauert dies zu lange. Roman Hodel Jetzt kommentieren 31.10.2022, 17.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hohe Arbeitsbelastung, hohe Fluktuation – im Sozialamt der Stadt Luzern herrschen seit längerer Zeit schwierige Zustände. Um die Situation zu entschärfen, hat der Stadtrat vor einem Jahr in einer Vorstossantwort mehr Personalressourcen angekündigt (wir berichteten). Diese will er ab 2024 schrittweise umsetzen, die Berichte und Anträge (B&A) sind in Arbeit. Doch der Sozialkommission des Grossen Stadtrats dauert dies zu lange.

Der Eingang zu den Sozialen Diensten der Stadt Luzern an der Obergrundstrasse. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 20. Juni 2020)

«Wir können nicht warten, bis die B&A bereit sind. Es muss jetzt endlich vorwärtsgehen, denn es besteht wirklich Handlungsbedarf», sagt Kommissionspräsident Marco Müller (Grüne). Die Lage sei prekär. Wie die Kommission von der Stadt wisse, kämen die Sozialarbeitenden unter anderem nicht mehr dazu, die Klientinnen und Klienten genügend zu begleiten und zu beraten, um sie von der Sozialhilfe wieder auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Gemäss Müller zeigt zudem ein Blick in andere Gemeinden wie die Stadt Kriens, dass auch dort die Sozialen Dienste Mühe hätten, überhaupt noch Personal zu finden.

Deshalb hat die Sozialkommission an ihrer letzten Sitzung einstimmig – bei einer Abwesenheit – beschlossen, dass zusätzlich 22 Vollzeitstellen zur Fallzahlreduktion in den Aufgaben- und Finanzplan 2023 aufgenommen werden. Dies hat jährliche Mehrkosten von rund 2,77 Millionen Franken zur Folge. Konkret wird dies wie folgt aufgeteilt:

Bereich Existenzsicherung. Plus 1037 Stellenprozente. Jährliche Mehrkosten 1,27 Millionen Franken. Dadurch sinkt die Anzahl Fälle pro Mitarbeitende von heute 96 ab dem Jahr 2023 auf 75.

Bereich Erwachsenenschutz. Plus 809 Stellenprozente. Jährliche Mehrkosten 1,02 Millionen Franken. Dadurch sinkt die Anzahl Fälle pro Mitarbeitende von heute 95 ab dem Jahr 2023 auf 65.

Bereich Kinder- und Jugendschutz. Plus 372 Stellenprozente. Jährliche Mehrkosten 483'000 Franken. Dadurch sinkt die Anzahl Fälle pro Mitarbeitende von heute 70 ab dem Jahr 2023 auf 55.

Dank dieser zusätzlichen Stellenprozente kann laut der Kommission nicht nur die Arbeitsbelastung der Sozialarbeitenden verringert werden. Es sei auch wieder möglich, Studierende auszubilden, was momentan aus Zeitgründen wegfalle. Dies sei mit Blick auf den Fachkräftemangel wichtig. Ausserdem erwartet sie Nettoeinsparungen von jährlich 1,2 Millionen Franken bei der Sozialhilfe. Als Beispiel erwähnt die Kommission die Stadt Winterthur. Diese habe durch die Reduktion der Fallzahlen pro Mitarbeitende die Ausgaben in der Sozialhilfe markant senken können.

Die von der Sozialkommission im Aufgaben- und Finanzplan 2023 zusätzlich eingesetzten Ausgaben von 2,77 Millionen Franken und die in den Folgejahren nötigen Sonderkredite müssen nun zuerst von der Geschäftsprüfungskommission (GPK) behandelt werden. Diese wird hernach einen Antrag an den Grossen Stadtrat formulieren. Letzterer wird an seiner Budgetsitzung vom 17. November darüber befinden. Die Sozialkommission empfiehlt dem Grossen Stadtrat, «die wesentlich mehr Ressourcen im Sozialamt rasch und in einem Schritt einzusetzen». Ob das Parlament und die GPK dies auch so sehen, wird sich bald zeigen.

Deutliche Fallzunahme beim Kinder- und Jugendschutz Die Fallzahlen sind im Bereich Kinder- und Jugendschutz der Stadt Luzern nicht nur generell hoch (siehe Haupttext). Seit Februar 2021 zeichnet sich zusätzlich eine deutliche Fallzunahme ab. Als Gründe nennt Ruedi Meyer, Leiter Abteilung Kinder Jugend Familie, auf Anfrage die seither veränderte Weltlage unter anderem wegen Corona. Er sagt: «Fälle von häuslicher Gewalt nehmen zu, zudem zeigen einzelne Eltern weniger Erziehungskompetenzen und sie können ihren Kindern weniger Strukturen geben.» Weil die Anzahl Fälle pro Mitarbeitende das definierte Soll von 65 während mehr als sechs aufeinanderfolgenden Monaten übertrifft und eine Trendwende nicht in Sicht ist, beantragt der Stadtrat eine Erhöhung der Stellenprozente bei der Berufsbeistandschaft (plus 80 auf total 1060 Stellenprozente) und bei der Fachbearbeitung (plus 30 Prozent auf total 460). Die jährlichen zusätzlichen Kosten betragen 153’200 Franken. Der Nachtragskredit für das Budget 2023 muss noch durch den Grossen Stadtrat genehmigt werden. (hor)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen