Stadt Luzern Harter Stahl und weicher Schal – die Meyers spannen mit einem Pop-Up-Laden am Sternenplatz zusammen Kreativ haben die Geschäfte von Edith Meyer und Hanspeter Meyer die Corona-Krise überwunden – jedes für sich. Nun arbeiten die beiden Unternehmer mitten in Luzern miteinander. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 07.11.2022, 12.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit ihrem Modelabel Yoko Fashion setzt Edith Meyer seit Februar 2015 auf weiche, kuschelige Schals. Zuerst in ihrer zweiten Heimat Australien, jetzt kommt es zu einer befristeten Zusammenarbeit mit dem Möbelgeschäft Neustahl. Inhaber Hanspeter Meyer betreibt damit ein ungleich härteres Business, zumindest was das Material betrifft. Er produziert seit 21 Jahren in einem Innenhof in der Luzerner Neustadt eigene Möbel unter dem Label Neustahl.

Kurz vor der Eröffnung: Edith Meyer und Hanspeter Meyer haben am Sternenplatz in der Luzerner Altstadt einen Pop-Up-Laden. Bild: Dominik Wunderli

( 17. Oktober 2022)

Beide Meyers hat es in die Luzerner Altstadt verschlagen – und zwar an den Sternenplatz. Seit dem 5. November betreiben sie dort, wo einst «La Pierre Boutique» war - jetzt an der Kapellgasse -, einen Pop-Up-Laden. Für Edith Meyer-Arnet eine Wiederholung, denn sie hatte sich dort bereits letztes Jahr eingemietet. Für Hanspeter Meyer ist dieser Auftritt eine Premiere. Und die ging erfolgreich über die Bühne, wie beide sagen. Hanspeter Meyer: «Die Kombination kommt an. Die Leute kommen in den Laden und es entstehen neue Kontakte.»

Meyer traf Meyer per Inserat

Den Schritt in die Altstadt überlegte sich Hanspeter Meyer schon länger, doch die horrenden Mietpreise - selbst für eine begrenzte Zeit, liessen ihn weiter suchen. Dann sah er ein Inserat: Edith Meyer-Arnet suchte jemanden, der mit ihr für knapp zwei Monate einen Pop-Up-Laden führt.

Dabei stellte sie sich jemanden vor, der ein Business mit Naturkosmetik, Kerzen, Karten oder Taschen betreibt. Obwohl Möbel nicht aufgeführt waren, meldete sich Hanspeter Meyer bei ihr. Ganz nach dem Motto «wer wagt, gewinnt». Und er gewann, es passte für beide. Die Stahlmöbel und Wohnaccessoires eignen sich ideal für die Präsentation von Schals, Ponchos oder Tagesdecken.

Synergien und Sympathien

Die Zusammenarbeit am Sternenplatz sei wie ein Sechser im Lotto, sagen gleich beide. «Wir haben Synergien, Foulards und Mobiliar sowie einen Neustahltisch für die Kasse», sagt Hanspeter Meyer. Edith Meyer ergänzt: «Und auch die Beleuchtung ist dank Neustahl vorhanden und muss nicht extra gemietet werden. Es passt einfach alles.»

Am Sternenplatz werden seit dem 5. November Foulards, Ponchos und Tagesdecken aus australischer Merinowolle verkauft. Auf die Merinowolle ist Edith Meyer in ihrer zweiten Heimat Australien gekommen. Dorthin zog es sie samt Mann und den beiden Söhnen in den 80-er Jahren. Sie blieb 13 Jahre und kehrte immer wieder zurück. Dort entstand auch ihr Geschäft Yoko Fashion. Verarbeitet werden die von Designern kreierten Schals in Indien. Dazu sagt Edith Meyer: «Sie werden ohne benzidinhaltige Farbstoffe und nur von erwachsenen Personen produziert.»

Hanspeter Meyer ist seit über 20 Jahren dem Stahl treu. Seine Werkstatt ist seit Beginn nicht nur Ort selbstgefertigter und zugekaufter Designermöbel und einer Wohnberatung, sondern auch Veranstaltungsort heimischer Kultur. So findet aktuell am 11. und 12. November die sinnliche Herbstausstellung Obacht, eine Ausstellung für Design, Lebensart und Kultur, statt. Acht ausgesuchte Künstlerinnen und Künstler zeigen Kunst, Mode, Möbel und mehr.

Doch zurück an den Sternenplatz. Wer hier sein Lieblingsstück im Pop-Up-Laden entdeckt, kann es sich auch nach Hause liefern lassen. «Ist ja klar, dass keiner einen Tisch schultert und damit nach Hause läuft», sagt Hanspeter Meyer.

An der Ecke Theilinggasse/Sternenplatz in der Luzerner Altstadt trifft harter Stahl auf weichen Schal: Ein Pop-Up-Laden von Neustahl und Yoko Fashion. Bild: Dominik Wunderli

(17. Oktober 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen