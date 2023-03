Stadt Luzern Raiffeisen-Bank verlässt ihren Standort beim Bahnhof Im Sommer 2026 verlässt die Raiffeisen-Bank Luzern ihren Standort beim Bahnhof. Grund ist unter anderem die Parkplatzsituation. Robert Knobel 2 Kommentare Aktualisiert 24.03.2023, 13.26 Uhr

Die Bahnhofstrasse 5, Hauptsitz der Raiffeisen Luzern. Bild: Roger Grütter

Seit 23 Jahren ist die Raiffeisen-Bank in der Stadt Luzern vertreten. Die Eröffnung der Filiale an der Bahnhofstrasse im Jahr 2000 war Teil einer schweizweiten Strategie der Raiffeisen-Genossenschaft, in den Städten Fuss zu fassen. Heute befindet sich an der Bahnhofstrasse 5 der Hauptsitz der Raiffeisenbank Luzern, zu der auch die Filialen in Littau, Ebikon und Root gehören.

Doch nun hat die Raiffeisen entschieden, die Bahnhofstrasse zu verlassen. «Geplant ist, den Hauptsitz per August 2026 an die Löwenstrasse 7 zu verlegen», sagt Stefan Weber, Vorsitzender der Bankleitung in Luzern. Man habe schon länger den Wunsch gehabt, einen Standort im Eigentum zu erwerben. An der Bahnhofstrasse ist die Raiffeisen Mieterin – das Gebäude gehört der CS-Pensionskasse.

Velogeschäft muss raus

«Wir haben drei Jahre lang gesucht und sind nun an der Löwenstrasse fündig geworden», sagt Stefan Weber. In der Liegenschaft ist zurzeit das Velo- und Snowboardgeschäft Boardlocal eingemietet. In den Obergeschossen befinden sich Arztpraxen und Wohnungen. Die Raiffeisen plant, insgesamt 40 Arbeitsplätze an die Löwenstrasse zu verlegen. Dafür beansprucht sie das Erdgeschoss sowie den 1. und 2. Stock. Boardlocal sowie die Praxen müssen deshalb per 2026 ausziehen. Die Wohnungen sollen renoviert werden – in welchem Umfang ist aber noch offen.

In dieses Gebäude an der Löwenstrasse 7 wird Raiffeisen 2026 ziehen. Bild: Eveline Beerkircher

Grossbaustellen am Bahnhof

Der Vorteil der Löwenstrasse sei, dass man etwas näher an die beiden Raiffeisen-Filialen im Rontal rücke, sagt Weber. Er verhehlt aber nicht, dass noch ein anderer Grund für den Wegzug von der Bahnhofstrasse eine Rolle spielte: Mit der geplanten Umgestaltung der Bahnhofstrasse werden die öffentlichen Parkplätze verschwinden, die sich heute direkt vor dem Eingang der Bank befinden. Hinzu kommt, dass wegen des Durchgangsbahnhofs auch im Bahnhofparking Hunderte Parkplätze aufgehoben werden. Generell drohe das Bahnhofsgebiet aufgrund der künftigen Grossbaustellen an Attraktivität und Erreichbarkeit einzubüssen. An der Löwenstrasse gibt es zwar gar keine Parkplätze vor dem Haus, aber immerhin in den Nachbarstrassen und in den beiden Parkhäusern am Löwenplatz.

Die Raiffeisenbank Luzern ist eine von insgesamt 246 selbstständigen Raiffeisenbanken in der Schweiz. Sie beschäftigt in den vier Filialen insgesamt 76 Mitarbeitende. Ausser dem Umzug des Hauptsitzes ist in den übrigen Filialen in Littau, Ebikon und Root keine Änderung geplant.

