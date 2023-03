Stadt Luzern Nach Airbnb-Abstimmung: Apartment-Firmen bleiben gelassen Wie geht es weiter mit kommerziellen Anbietern in der Stadt Luzern? Offenbar sind sie von der Initiative gar nicht so stark betroffen. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 13.03.2023, 17.44 Uhr

Ob auch sie in Wohnungen unterkommen? Touristen bei der Seebrücke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 23. 2. 2023)

Wohnungen dürfen in der Stadt Luzern künftig nur noch 90 Tage im Jahr an Touristen vermietet werden. Die Stimmbevölkerung hat am Sonntag die Airbnb-Initiative der SP deutlich angenommen. Wie stark betrifft dies bestehende Anbieter?

Mit 84 Wohnungen und Apartments für Kurzzeitvermietungen ist etwa «HIT rental» in der Stadt Luzern aktiv. Das Unternehmen bewirtschaftet das Hotel Schiff und das Haus zur Metzgern, Wohnungen in den Allmend-Hochhäusern und Studios an der Tribschenstrasse. Zum Resultat der Airbnb-Abstimmung sagt Geschäftsführer Dominic Hess: «Prinzipiell sehen wir nicht ganz schwarz. Die Ausarbeitung der Umsetzung der Initiative steht ja noch aus.»

Abstimmung tangiert wenig Liegenschaften

Hess macht darauf aufmerksam, dass das Haus Schiff offiziell ein Hotel ist und das Haus Metzgern ein solches war und sagt: «Wir hoffen natürlich, das Haus Metzgern auch weiterhin als Hotel betreiben zu können. Beim Hotel Schiff steht das aufgrund der bau- sowie nutzungsrechtlichen Situation ausser Diskussion, da dort sämtliche Bewilligungen für diese Nutzung seit je her vorliegen.»

SP will auch in Zürich aktiv werden «Zürich muss jetzt nachziehen»: Das schreibt die SP der Stadt Zürich als Reaktion auf den Volksentscheid in der Stadt Luzern. Die Partei hatte bereits früher in einem Positionspapier die Regulierung von Business- und Airbnb-Apartments analog zur Luzerner Initiative gefordert. Wie eine Zürcher Lösung gemäss SP genau aussehen könnte, ist noch offen, wie Co-Präsident Oliver Heimgartner sagt: «Es kann eine Volksinitiative sein, möglich ist aber auch der Weg übers Parlament, etwa mittels einer Motion». (rk)

Die Nutzung der Apartments auf der Allmend sei bereits bei der Planung kommuniziert und abgesegnet worden. Dominic Hess: «Mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 4,7 Tagen betreiben wir dort ein nachhaltiges Konzept. Ein Konzept, das von Luzern Tourismus gegenüber dem Car-Tourismus klar favorisiert wird.» Die Abstimmung werde die Allmendvermietung nicht tangieren. «Wir haben Firmenanfragen für Mitarbeitende, die längere Zeit bis Jahre bleiben. Diese Personen haben einen Mietvertrag. Dort kämen wir mit den 90 Tagen durch und würden damit Lücken schliessen.» Betroffen wären höchstens die Studios an der Tribschenstrasse: «Diese sind etwa 12 Quadratmeter. Bei dieser Grösse sehe ich keine Möglichkeit für Langzeitmieter. Diese müssten wir wohl aufgeben.»

Büroräume umfunktioniert

Auch «Glandon» blickt eher optimistisch in die Zukunft. Seit 2006 bewirtschaftet das Unternehmen möblierte Apartments an zentraler Lage, in der Stadt Luzern sind es aktuell 107 Wohneinheiten. Glandon-Mediensprecherin Silvia Schneider sagt: «Wir sind nicht von der Initiative betroffen, da wir keine kurzfristigen Vermietungen tätigen. Die Mindestdauer beträgt 30 Tage.» Zu ihrer Klientel gehören Personen, die Projektbezogen in Luzern arbeiten, die wegen eines Umbaus für kurze Zeit eine andere Bleibe suchen oder auch ältere Personen, die die möblierte Wohnform mit Reinigungsservice schätzen.

Glandon bewirtschafte in Luzern Liegenschaften, die früher Personalräume oder Hotelzimmer waren, also Wohneinheiten, die gar nie auf dem lokalen Mietmarkt angeboten wurden. CEO Severin Glanzmann: «Wir zerstören keinen Wohnraum, sondern haben Wohnraum geschaffen. Dies, indem wir Hotel- und Büroräume umfunktionierten. Bei uns gibt es nur Mietverträge, keine Beherbungsverträge.»

Der Verband Hotellerie Suisse Region Zentralschweiz hat den Gegenvorschlag unterstützt. Dazu Präsident Raymond Hunziker: «Der Gegenvorschlag hat für uns einen ausgewogenen Kompromiss dargestellt. Er hätte der Sorge um Wohnraum sowie den Anliegen der Tourismusstadt Luzern Rechnung getragen.» Was die Auswirkungen auf die Hotellerie sein werden, bleibe abzuwarten. Für den Tourismus sei dies jedoch im Allgemeinen kein gutes Signal.

