Stadt Luzern Rektorin Vreni Völkle geht in Pension – ein Projekt hätte sie gerne noch vollendet Zwei Vorhaben prägten Vreni Völkles Arbeit besonders: Die Einführung der integrierten Sek und der Ausbau der Tagesstrukturen. Das Erste führte zu kontroversen politischen Diskussionen. Beim Zweiten dürften diese auch noch folgen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Acht Jahre war Vreni Völkle (65) Rektorin der Volksschule Stadt Luzern. «Das ist ja keine Ewigkeit», sagt die Beckenriederin, die Ende Monat in Pension geht. Dennoch hat sich viel getan: Die Stadt hat das integrierte Sek-Modell eingeführt, viele Schulhäuser aus- und umgebaut, die Betreuung laufend ausgebaut und das Projekt «Schule Plus» zur Anpassung der Tagesstrukturen und Unterrichtszeiten für eine bessere Vereinbarkeit von Schulzeiten und Arbeitszeiten der Eltern gestartet.

Vreni Völkle, fotografiert im Innenhof des Stadthauses. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2022)

Als Völkle, zuvor Leiterin des Nidwaldner Amts für Volksschulen, nach Luzern wechselte, habe es noch kein ausgearbeitetes Konzept für die integrierte Sek gegeben – nur eine politische Vorgabe. «Ich konnte das Projekt vom Start bis zur Umsetzung begleiten», sagt sie. Der Wechsel vom getrennten Modell mit den Niveauklassen A, B und C zum integrierten mit niveaugemischten Stammklassen folgte ab 2016.

Sek-Pilotversuch wurde kontrovers diskutiert

Dabei entschied sich Luzern für einen Pilotversuch: Als erste Gemeinde im Kanton wurden alle Fächer mit Ausnahme der Fremdsprachen in der Stammklasse unterrichtet. Für dieses Modell war eine Sonderbewilligung des Kantons nötig, welche befristet gewährt wurde. Die integrierte Sek führte zu politischen Diskussionen, eine Evaluation zeichnete 2019 ein durchzogenes Bild. Schliesslich entschied die Stadt, keine Verlängerung der Sonderbewilligung zu beantragen, Mathematik wird nun wieder in getrennten Niveaugruppen unterrichtet.

War dieser Versuch zu ambitioniert? «Das würde ich nicht sagen, wir wollten das integrierte Modell konsequent anwenden», sagt Völkle rückblickend. «Wir haben dem gemeinsamen Unterricht in der Stammklasse und damit der Stärkung verbindlicher sozialer Strukturen im Jugendalter pädagogisch ein höheres Gewicht beigemessen als dem Lernen in homogenen Leistungsgruppen.» Aus ihrer Sicht sei die Zeit zu kurz gewesen für gefestigte Erkenntnisse. «Es war eine sehr grosse Umstellung für die Lehrpersonen, neue Unterrichtskonzepte müssen sich zuerst einspielen.» Doch sie trauere dem nicht nach:

«Wichtig ist, dass das integrierte Modell als Ganzes Bestand hat.»

Das zweite grosse Projekt «Schule Plus» dagegen muss Völkle ihrem Nachfolger David Schuler übergeben. Hier agierte die Volksschule eher vorsichtig. Der Grosse Stadtrat hatte einen Ausbau der Tagesstrukturen in Richtung Tagesschule gefordert. Im Herbst 2021 präsentierte die Volksschule einen Vorschlag, der Anpassungen und Weiterentwicklungen enthielt, am bestehenden Tagesstruktur-System aber grundsätzlich festhielt.

Projekt muss überarbeitet werden

«Nach Rückmeldungen von Politik, Eltern, Lehrpersonen und Betreuungsmitarbeitenden überarbeiten wir das Projekt nochmals. Es müssen mehr Varianten aufgezeigt werden, die in Richtung Tagesschule gehen», sagt Völkle. Das könne sie nachvollziehen. «Die Gesellschaft wandelt sich, das Bedürfnis der Eltern nach umfassender Kinderbetreuung wächst.» Aber sie mahnt auch:

«Wichtig ist nicht nur die Quantität der Betreuung. Auch die Qualität muss stimmen.»

Dazu seien mehr Ressourcen und Zusatzausbildungen nötig. «Das wird etwas kosten, zu bedenken sind neben den Personalressourcen vor allem die Anpassung der Infrastruktur.»

Völkle rechnet damit, dass der Bericht und Antrag an das Parlament zu «Schule Plus» frühestens im Frühling 2023 vorliegt. Bedauert sie, dass sie diesen nicht vollenden kann? «Ja, es ist ein spannendes Projekt und ich lasse nicht gerne etwas los, das sich mitten im Prozess befindet. Aber ich bin zuversichtlich, dass es gut weitergeführt wird.»

Corona beanspruchte viele Ressourcen

Verzögerungen bei «Schule Plus» gab es auch wegen der Coronakrise. «Diese hat enorm viele Ressourcen beansprucht, wir haben etwa zehn neue Schutzkonzepte anpassen und durchsetzen müssen», sagt Völkle. Doch man sei «alles in allem gut durchgekommen. Ich bin sehr dankbar für die sehr disziplinierte und loyale Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden und vor allem dafür, dass niemand von unserem Personal ernsthaft erkrankt ist.»

Als Rektorin der Volksschule Stadt Luzern hat Vreni Völkle viele Veränderungen angestossen. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 20. Juli 2022)

Das habe sie als eine ihrer zentralen Aufgaben betrachtet: sich für gute Rahmenbedingungen für Personal und Lernende einzusetzen. Dies in einem grossen Betrieb zu gewährleisten, gelinge nur in Zusammenarbeit mit vielen Beteiligten und Entscheidungsträgern, was Völkle mitunter als eine der interessantesten und bereicherndsten Aufgaben erlebt hat.

Es fehlen Logopädinnen und Heilpädagogen

Vom aktuellen Fachkräftemangel ist auch die Stadt betroffen. «Für das kommende Schuljahr haben zwar alle Klassen ihre Lehrperson, doch es fehlen Logopädinnen und Heilpädagogen», sagt Völkle. Daher müsse man teils Personen ohne entsprechende Spezialausbildung einstellen, die intern gecoacht werden. «Die Volksschule ist in den letzten 20 Jahren infolge Übernahme zahlreicher gesellschaftlicher Aufgaben stark ausgebaut worden, was grundsätzlich gut ist.» Aber:

«Teils wurden wir zu spezifisch, wir brauchen viele Fachkräfte, welche für einzelne Disziplinen spezialisiert sind.»

Völkle würde es begrüssen, wenn die Ausbildung für Lehrpersonen aufgrund der Aufgabenvielfalt wieder etwas «generalistischer» würde. Das betriebliche Problem werde zusätzlich dadurch verschärft, dass viele Lehrpersonen Teilzeit arbeiten. Dass Frauen bei der Familiengründung beruflich zurückstecken, sei ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, aber in der Schule besonders sichtbar.

Für die Zukunft hat Vreni Völkle keine fixen Pläne. Zuerst übernimmt sie noch eine kleine Aufgabe für die Schulangebote Asyl des Kantons. Dann bestehe die Möglichkeit, noch viel zu lernen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen