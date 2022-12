Renzo Testorelli übernimmt Restaurant Neustadt in Luzern

Stadt Luzern Stammgast übernimmt Restaurant Neustadt Beim «Neustädtli» steht ein Besitzerwechsel an. Das Restaurant soll in der gewohnten Form erhalten bleiben. 20.12.2022, 13.46 Uhr

Renzo Testorelli kauft das Restaurant Neustadt in der Stadt Luzern. Der Luzerner Architekt und Stammgast übernimmt das Gebäude mitsamt verpachteter Beiz von Theddi Furrer, wie Zentralplus berichtet. Das «Neustädtli» soll so bleiben, wie es ist, entsprechend wird der Pachtvertrag mit Beizer Roland Odoni unverändert fortgeführt. Odoni betreibt die Beiz an der Neustadtstrasse 21 seit 25 Jahren.