Stadt Luzern Rojava-Solidaritätskomitee ruft zur Demo am Freitagabend auf Am Freitagabend wird ab 17.30 Uhr eine Demonstration durch die Stadt Luzern ziehen. Anlass dazu seien die regelmässigen Angriffe gegen die Menschen in Rojava, wie das Rojava-Solidaritätskomitee mitteilt. 14.10.2022, 10.59 Uhr

«Es ist notwendig, sich mit den Völkern in Nord- und Ostsyrien zu solidarisieren.» Mit diesen Worten ruft das Rojava-Solidaritätskomitee zu einer Demonstration am Freitagabend in der Stadt Luzern auf. Versammlung ist um 17:30 Uhr auf dem Mühleplatz, wie im Aufruf des Komitees zu entnehmen ist. Von dort aus wird der Demonstrationszug weiter durch die Strassen der Stadt Luzern ziehen.