Stadt Luzern «Scheusslich» und «grosskotzig»: Der erste Entwurf des KKL sorgte für heftige Kritik Ein gewagter Entwurf, ein wertvoller Altbau: Die Pläne des neuen KKL erhitzten vor über 30 Jahren die Gemüter. Die Parallelen zum Luzerner Theater fallen auf – welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Simon Mathis Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Der Jury-Entscheid zum neuen Luzerner Theater hallt noch immer nach. Warm geworden ist die breite Öffentlichkeit mit dem Entwurf der Architekten Ilg und Santer bisher nicht. Es ist indes nicht das erste Mal, dass ein Architekturwettbewerb in Luzern hohe Wellen schlägt: Als am 3. Mai 1990 der geplante Neubau des Kultur- und Kongresszentrums (KKL) vorgestellt wurde, kam es zu hitzigen Diskussionen.

Diese Modellzeichnung wurde 1990 den Medien präsentiert. Quelle: Stadtarchiv Luzern, M021/474:1

Der erste Entwurf der Architekten Jean Nouvel und Emmanuel Cattani war gewagt. Das Beispiel KKL zeigt, welch unerwartete Wendungen nach dem Abschluss eines Wettbewerbs noch möglich sind.

Abbruch des Vorgängerbaus: ja oder nein?

Zur Vorgeschichte: Bis in die 90er-Jahre stand am Europaplatz das Kunst- und Kongresshaus (KKH) des bekannten Luzerner Architekten Armin Meili, das 1933 eröffnet wurde. 1990 zählte der Denkmalpfleger André Meyer das KKH zu einem der «wichtigsten öffentlichen Baudenkmäler der Moderne». Die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege nannte den Bau in einer Stellungnahme «erhaltens- und schützenswert». Die Kommission äusserte sich allerdings nicht zur Frage, ob sie Einwände gegen einen Abbruch habe. Die Meinungen waren auch im Stadtrat geteilt; letztlich konnten die Architekturteams darüber entscheiden, ob sie den Meili-Bau erhalten wollen.

Die Wettbewerbsform selbst sorgte ebenfalls für intensive Debatten, wie dem Buch «Die KKL-Story», herausgegeben von Ueli Habegger, zu entnehmen ist. Im Kern ging es darum, wie viele ausländische und einheimische Büros teilnehmen durften. Um das Verfahren voranzutreiben, stellte die Verlegerin Alice Bucher 960'000 Franken für den Wettbewerb zur Verfügung – Bucher kam damit die Rolle zu, die Arthur Waser heute spielt.

1990 schliesslich erhielten der französische Stararchitekt Jean Nouvel und sein Schweizer Partner Emmanuel Cattani den ersten Rang. Wie damaligen Zeitungsberichten zu entnehmen ist, polarisierte ihr Projekt «Opus» Luzern, ja die ganze Schweiz. Die beiden liessen das KKH stehen, kleideten es allerdings samt Wagenbachbrunnen in eine Glasfassade und setzten ein riesiges Dach darauf. Der eigentliche Hingucker aber war der neue Konzertsaal, der von aussen aussah wie ein Kreuzfahrtschiff, das am alten, eingeglasten Meili-Bau andockte.

Foto des erstrangierten Modells «Opus». Quelle: Stadtarchiv Luzern

Von «provokativer Wurf» bis «schlechte Architektur»

Die LNN sprach von einem «provokativen Wurf aus Paris» und von «überbordender Architektur-Fantasie», die NZZ von einem «Ozeanriesen» und «einem mondänen Wahrzeichen, das sich dem Publikum ähnlich einprägen dürfte wie Peis Louvre-Pyramide oder die Segelformen des Opernhauses von Sydney». Die NZZ schrieb allerdings auch, dass man von Nouvel «mehr erwartet hätte». Geradezu vernichtend äusserte sich die «Weltwoche»: Die Wettbewerbsjury habe Luzern ein «rechtes Kuckucksei» gelegt. Das Projekt grenze in dieser Grösse an «städtebaulichen Verhältnisblödsinn» und sei ein kostspieliger «Anflug von französischer Grandeur». Der Entwurf sei ganz einfach «schlechte Architektur».

Ebenfalls kritisch äusserte sich die Tageszeitung «Der Bund»: Das Ergebnis könne Nachwuchs-Architekten dazu animieren, sich künftig nicht mehr um die Wettbewerbsbedingungen zu kümmern, sondern lediglich um den «grossen Wurf». Denn Nouvel und Cattani hatten die Wettbewerbsvorgaben missachtet: Ihr Schiff ragte über den vorgesehenen Perimeter hinaus. Wohl deshalb empfahl die Jury auch die Ränge 2 und 3 weiter. Dieser «Nullentscheid» sorgte bei anderen Teilnehmenden für Frust. Einige von ihnen nahmen den ersten Rang offenbar nicht für voll; sie nannten ihn einen «Gag».

Kritik in Leserbriefen und aus der Politik

In den Leserbriefspalten kam der «grosse Wurf» grösstenteils schlecht weg. «Da soll doch tatsächlich zu den schon bestehenden baulichen Scheusslichkeiten noch eine neue hinzukommen!», hiess es etwa in einem Beitrag. Ein anderer Leser schrieb: «Es ist eine Anmassung und eine Frechheit des Preisgerichtes, ein dermassen gigantisches Projekt zu honorieren.» Mehrere Leser nannten den Entscheid der Jury schlicht «unrealistisch». Ein anderer hingegen fand den Entscheid «mutig». Die Stadt Luzern brauche Visionen, wenn sie nicht in «totale Provinzialität» abdriften wolle. Der Leser fragt weiter: «Was wäre die Leuchtenstadt ohne Visionen, die ihren Niederschlag in der Hofkirche und in der Kapellbrücke gefunden haben?»

Übrigens sorgte – wie aktuell beim Luzerner Theater – die Ausstellung zum Wettbewerb für Kritik. Die Modelle standen offenbar am Boden, sodass man sie nur aus der Vogelperspektive betrachten konnte. «Ein kultureller Affront, den Luzern zu verantworten hat!», so ein entsprechender Leserbrief. Auch der bekannte Luzerner Kunsthistoriker Stanislaus von Moos bemängelte dies in einem Meinungsbeitrag. Er nannte den ersten Rang «ominös» und stellte fest, dass «die prämierten Objekte mit den Gegebenheiten des Orts zu locker» umgingen.

Das KKL-Dach ist heute nicht mehr aus der Stadt Luzern wegzudenken. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Januar 2019)

Auch in der Politik gingen die Meinungen auseinander. So sagte Laura Gallati von der Unabhängigen Frauenliste gegenüber der LNN, das Projekt spreche «höchstens für Nouvels Arroganz». Alma Noser vom Grünen Bündnis bemängelte im gleichen Artikel, dass sich die Architekten nicht an die Rahmenbedingungen hielten; das sei «grosskotzig und rücksichtslos». Die Dimensionen des Entwurfs hätten sie geradezu «schockiert». Etwas differenzierter äusserte sich Werner Grüter von der Liberalen Partei Luzern (LPL): Nouvels Vorschlag sei ein «genialer Wurf», stehe aber am falschen Ort. Das Konzertsaal-Schiff empfinde er im Vergleich mit der Altstadt-Kulisse «wie eine Faust aufs Auge». Ruedi Meier (ebenfalls LPL) zeigte sich hingegen «beeindruckt» und «fasziniert».

Karikatur: Max Wettach im Luzerner Tagblatt (5. Mai 1990)

Für Kritik sorgten vor allem die Grösse des Projekts, die Finanzierung, aber auch der ökologische Fussabdruck – vor allem mit Blick auf den Seeraum. Die sogenannte «Inseli-Initiative» sollte den grossen Plänen denn auch einen Riegel schieben; sie forderte einen Park im Raum KKH-Inseli. Was heute der Theaterplatz ist, war damals der Europaplatz.

Nouvel überarbeitet den Entwurf stark

Bekanntermassen nahm das Projekt dann einige unerwartete Schlenker. Zunächst erhielt der Drittrangierte Rodolphe Luscher den Auftrag, dann war plötzlich wieder Nouvel im Rennen. Dieser überarbeitete seinen Entwurf stark: Das kontroverse Schiff verschwand und der Abbruch des KKH machte es möglich, das Raumprogramm unter dem charakteristischen KKL-Dach unterzubringen. 1994 stimmte die Stadtluzerner Stimmbevölkerung grossmehrheitlich für den Bau des heutigen KKL.

Direkt vergleichen lässt sich das Luzerner Theater mit dem KKL kaum. Vielleicht gilt aber hier wie dort: «Erstens kommt es anders – und zweitens, als man denkt.»

