Stadt Luzern Schweizerische Hotelfachschule übernimmt die Marke «World Tourism Forum Lucerne» Nach der Hiobsbotschaft Anfang Jahr nimmt sich die Schweizerische Hotelfachschule Luzern (SHL) der Marke an. Ziel sei es, das internationale Geschäft weiter auszubauen. 27.05.2022, 11.53 Uhr

Wollen die Vision der Marke weiterbringen (von links): Timo Albiez (Stv. Direktor SHL), Christa Augsburger (Direktorin SHL) und Martin Barth (Gründer und CEO WTFL). Bild: PD

Die Pandemie hat dem «World Tourism Forum Lucerne» zugesetzt – Ende März wurde bekannt, dass über die Organisation der Konkurs eröffnet wurde. Nun aber gibt es gute Nachrichten: So nimmt sich neu die Schweizerische Hotelfachschule Luzern (SHL) der Marke an, heisst es in einer Mitteilung.