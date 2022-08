Stadt Luzern SC Obergeissenstein kann endlich sein 100-Jahr-Jubiläum feiern – mit zwei Jahren Verspätung Der Stadtluzerner Sportclub Obergeissenstein feiert am Samstag sein 100-jähriges Bestehen – wegen der Coronapandemie zwei Jahre später als geplant. Hugo Bischof 18.08.2022, 16.43 Uhr

Orange ist die Farbe des Sportclubs Obergeissenstein. Bild: PD

Lange musste sich der Luzerner Quartierverein gedulden, doch nun ist es endlich so weit. Unter dem Motto «OG esch meh» feiert der SC Obergeissenstein am Samstag, 20. August, auf der Fussballanlage Wartegg sein 100-jähriges Jubiläum. Die Feierlichkeiten mussten wegen der Coronapandemie zweimal verschoben werden.

Der Sportclub Obergeissenstein wurde am 11. April 1920 von jungen Burschen aus dem Luzerner Geissensteinquartier gegründet. Sie widmeten sich gleichzeitig der Leichtathletik und dem Fussball. 1967 erhielt der SCOG seine endgültige Heimat, die heutige Sportanlage Wartegg. Mehr als 90 Prozent der SCOG-Mitglieder kommen aus den Quartieren der Umgebung. Beim SCOG kann man nicht nur Fussball und Volleyball spielen, der Klub bietet auch Tanzkurse in diversen zeitgenössischen Tanzstilen an.

Grussbotschaften vom Regierungs- und vom Stadtpräsidenten

Die Jubiläumsfeier am Samstag beginnt um 15 Uhr: Persönlichkeiten aus Sport und Politik diskutieren im Festzelt über die Bedeutung des Breitensports und des Vereinslebens. Es gibt Grussbotschaften von Regierungspräsident Guido Graf und Stadtpräsident Beat Züsli. Danach treffen sich 270 geladene Gäste zum Apéro und Nachtessen im Festzelt. Ehrenpräsident Hansueli Gasser freut sich über das rege Interesse:

«Das übertrifft unsere Erwartungen. Eine ausgelassene Stimmung ist garantiert.»

Den ganzen Tag über finden auf dem Festgelände zahlreiche Attraktionen statt. Beim Kids-Day kommen die jüngsten Gäste auf ihre Kosten, mit Fun-Park, Rodeo, Hüpfburg und Streichelzoo. Schon ab Mittag haben verschiedene Foodstände geöffnet, etwa mit Älplermagronen, Burger, Tacos. «Es ist alles angerichtet. Jetzt können wir nur noch auf gutes Wetter hoffen», sagt OK-Präsident Marcel Schnarwiler und fügt an:

«Dann erhalten wir endlich das Jubiläum, das unser Verein nach seinem 102-jährigem Bestehen verdient.»