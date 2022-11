Stadt Luzern Seit 30 Jahren setzt Claudia Krebser auf Qualitätsmode – bis heute kann sie sich an den ersten Auftrag erinnern Edle Stoffe und viel Handarbeit – so geht Mode bei der Luzerner Designerin. Seit 30 Jahren ist sie am Kauffmannweg verwurzelt. Laden und Atelier sind nur einen Steinwurf voneinander getrennt. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 14.11.2022, 15.36 Uhr

Haute Couture: Claudia Krebser ist von Kopf bis Fuss auf Mode eingestellt. Bilder: Patrick Hürlimann

(Luzern, 13. Oktober 2022)

Seit 30 Jahren ist Claudia Krebser mit ihren Kollektionen am Kauffmannweg 12 in der Luzerner Neustadt. «Es ist ein Geschenk, dass ich so arbeiten kann», sagt sie und meint damit, dass ihr Modegeschäft und ihr Nähatelier nur einen Steinwurf auseinander liegen. Im Atelier arbeiten sieben Angestellte, alles Schneiderinnen – pardon, heute wird dieser Beruf Bekleidungsgestalterin Damen genannt – und auch eine Schnitttechnikerin. «Das ist Denise, sie setzt meine Zeichnungen in Schnittteile um», erklärt Krebser.

Anlässlich ihres 30-Jahr-Jubiläums organisierte sie eine Führung durch das Atelier und ihre Boutique. So konnten Besucherinnen und Besucher erfahren, welche Schritte es braucht vom Stoffballen bis zum fertigen Kleidungsstück. «Denn», sagt Claudia Krebser: «Die wenigsten können sich vorstellen, was es alles braucht, bis ein Stück Stoff getragen werden kann und das Kleidungsstück dann auch sitzt.» Darin hat die gelernte Kürschnerin und Jahrgangsbeste Erfahrung. Edle Stoffe werden von Hand verarbeitet, geklebte Säume gibt es bei ihr nicht.

Blick ins Nähatelier von Claudia Krebser: Denise Lattmann (links) und Elise Magnin am Arbeitstisch. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Oktober 2022)

Von schlecht produzierten Kleidern hälts sie eh nichts, da komme ihr wieder der weise Spruch einer Kundin in den Sinn, deren Vater zu sagen pflegte: «Wir sind zu arm, um billige Kleider zu kaufen.» Das mag sein, doch ein Krebserteil kostet: Hosen ab 750, ein Kleid ab 850 und Jacken ab 1200 Franken. Krebser dazu: «Meine Stücke sind klassisch modern. Sie können dank exklusiver Stoffqualität angepasst, ergänzt oder geändert werden. Rechnet frau die Zeit des Tragens, so ist der Anfangspreis hoch, doch es hält dafür länger und ist nachhaltig.»

Sie rechnet vor: «Ein Mantel ist je nach Stoff ab 1600 Franken zu haben. Daran wird an die 40 Stunden genäht. Von den Einnahmen geht die Hälfte an die Lohnkosten, dann sind aber weder Miete noch Material bezahlt.» Wer gerechte Löhne zahlt, könne kein T-Shirt für 15 Franken produzieren. Und in Drittländern produzieren zu lassen, das kam ihr nie in den Sinn. Es habe sie nie in die grosse weite Welt gezogen, sie sei hier verwurzelt.

Jährlich zwei Kollektionen

Ihre sieben Angestellten haben übrigens alle eine abgeschlossene Ausbildung, Lernende hat sie keine. Produziert werden am Kauffmannweg jährlich zwei Kollektionen mit jeweils 25 Teilen, die immer miteinander kombinierbar sind. Claudia Krebser ist zufrieden, sie habe ein gutes Gespür für das, was passt, und habe eine treue Stammkundschaft:

«Die meisten Kunden, die einmal bei uns waren, kommen wieder.»

Und was sie selber trägt, ist im Geschäft auch erhältlich. Nebst den Eigenprodukten hat sie auch eingekaufte Stücke, welch einen Preis- und Stilmix ermöglichen. Dass auch hier Qualität und Arbeitsbedingungen stimmen müssen, sei Ehrensache. Eine andere Option als Haute Couture gab es für sie nie. Die Stoffe, die sie verarbeitet, müssen sich gut anfühlen. Passt ihr ein Stoff nicht, kommt er nicht ins Atelier.

Die Silhouette muss sichtbar bleiben

Ihren Betrieb führt Claudia Krebser mit flachen Hierarchien. Sie lässt damit viel Freiraum für Kreativität, auch von Seiten ihrer Mitarbeiterinnen. Für ein massgeschneidertes Outfit müssen inklusive Anproben drei Wochen gerechnet werden. An die erste Kundin erinnert sich Claudia Krebser selbst nach 30 Jahren: «Es war ein ärmelloses Kleid mit Stehkragen und einem kurzen Jäckchen.» Der aktuelle Trend zum Oversize (Übergrösse) sei nicht ihr Ding:

«Ich mag es, wenn die Silhouette der Trägerin sichtbar bleibt. »

Bekleidungsgestalterin Anina Steiner überträgt das Schnittmuster auf den Stoff. Bild: Patrick Hürlimann

