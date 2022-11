Seit 70 Jahren verkauft Imgrüth in Luzern Velos

Stadt Luzern Seit 70 Jahren verkauft Imgrüth Velos – und spürt nun die Onlinekonkurrenz Vom Solex zum E-Bike: Das Velogeschäft hat seit 1952 mehrere Trends miterlebt. Nun wird das Jubiläum gefeiert. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Undatierte Aufnahme des ehemaligen Lokals an der Kasimir-Pfyffer-Strasse. Bild: PD

An der Kasimir-Pfyffer-Strasse, im Lokal der Bäckerei Suter's Meile, befand sich früher das Velogeschäft Imgrüth. Gegründet worden ist es vor 70 Jahren als Nachfolger des Velobauers Hubertus, der sein Geschäft damals aufgab, wie Imgrüth-Teilinhaberin Iris Hansmann sagt. Damit ist es, inzwischen an der Obergrundstrasse 28 heimisch, das wohl älteste bestehende Velogeschäft in der Stadt Luzern. Das Jubiläum wird nun am 11. November von 11 bis 18 Uhr mit einer Tombola und Rabatten gefeiert.