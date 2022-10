Wettbewerb in Luzern So sieht das Siegerprojekt des künftigen Quartierhauses im Würzenbach aus Turmartiges Wohnhaus mit zweistöckigem Saal: Zürcher Architekten gewinnen den Wettbewerb für das Neubauprojekt der Reformierten Kirche. Sie sind in Luzern bereits bestens bekannt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Zwei Jahre sind vergangen, seit die Stimmberechtigten deutlich Ja sagten zur Überführung eines fast 2000 Quadratmeter grossen Grundstücks der Reformierten Kirche Luzern im Herzen des Würzenbach-Quartiers von der Zone für öffentliche Zwecke in eine Wohnzone. Denn die Reformierten wollen ihr Kirchgemeindehaus durch Alterswohnungen und Räume für öffentliche Nutzungen ersetzen. Jetzt steht das Siegerprojekt des Wettbewerbs fest: Es heisst Girasole und stammt von Blättler-Dafflon-Architekten aus Zürich und Bischoff-Landschaftsarchitektur aus Baden. Das Team hat sich gegen sechs weitere eingereichte Projekte durchgesetzt.

Blick auf das Quartierhaus von der Würzenbachstrasse her. Visualisierung: Blättler Dafflon/Nightnurse Zürich

Der Siegerentwurf sieht ein siebenstöckiges, turmartiges Quartierhaus an der Kreuzung Würzenbachstrasse und Würzenbachmatte vor. Durch die mehrfach abgewinkelte, mit Vor- und Rücksprüngen sowie Fotovoltaikpaneelen versehene Fassade wirkt der Holz/Beton-Hybridbau trotz seiner Grösse nicht massig. In den unteren beiden Etagen ist Platz reserviert für die Quartierarbeit, die Nachbarschaftshilfe Vicino, eine Kindertagesstätte, Räume für die reformierte und katholische Kirchgemeinde sowie einen zweistöckigen Mehrzwecksaal. Dieser ersetzt den Saal im heutigen Gebäude, der von verschiedenen Vereinen aus dem Quartier und der reformierten Kirche selber rege genutzt wird.

So stellen sich die Architekten den zweistöckigen Mehrzwecksaal vor. Visualisierung: Blättler Dafflon/Nightnurse Zürich

Mietzinse stehen noch nicht fest

In den oberen fünf Etagen sind 27 Wohnungen mit 1,5 bis 3,5 Zimmern vorgesehen. Eine 2,5-Zimmer-Wohnung misst zirka 55 Quadratmeter. Als Besonderheit ist auf jeder Etage ein Bereich ausgeschieden, der etwa als Bibliothek oder Waschsalon genutzt werden kann. Die Mietzinse sind noch nicht festgelegt. Klar ist lediglich, dass sie zehn Prozent unter dem quartierüblichen Niveau liegen müssen. Das ist eine Vorgabe der Stadt. Denn die Umzonung hatte vor zwei Jahren für Diskussionen gesorgt. SP und Grüne waren dagegen – sie forderten, dass eine Genossenschaft den Bau realisiert und für gemeinnützigen Wohnraum sorgt.

Laut Nicole Signer, Mitglied des Kirchenvorstands und Präsidentin der Fachjury, sind die gemeinsamen öffentlichen Nutzungen beim Siegerprojekt am besten organisiert:

«Auch die Raumqualität des Saals, der grosse Vorplatz gegen die Kreuzung hin oder die Nachhaltigkeit des Baus haben uns überzeugt.»

Zudem schaffe die Position des Gebäudes nahe an der Würzenbachmatte viel Grün- und Aussenraum gegen den Würzenbach hin. Dies sei gerade für die Kita wichtig. Blättler-Dafflon-Architekten haben in der Region Luzern bereits mehrfach ihre Spuren hinterlassen. Von ihnen stammt das Schulhaus Staffeln in Reussbühl, zudem entstehen gemäss ihren Plänen das Schulhaus Moosmatt und die genossenschaftliche Wohnüberbauung Eichwaldstrasse, beide in Luzern.

Bei den nicht siegreichen Projekten waren mal die Wohnungen zu klein geschnitten, mal fehlte der Bezug des Gebäudes zur Kreuzung oder dann war die Organisation der Räume für die öffentliche Nutzung zu wenig durchdacht. Eines der Projekte baute – obwohl im Wettbewerb nicht vorgegeben – auf dem Bestandesgebäude auf. Dieses besteht aus dem bekannten Variel-Fertigbauteilsystem der Zuger Architekten Stucky und Meuli. «Ein spannender Ansatz, wie wir fanden, allerdings scheint die Bausubstanz des Bestandes zu mangelhaft dafür», sagt Signer.

So sieht das Kirchgemeindehaus heute aus. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. November 2020)

Bezug frühestens 2027 statt 2024

Für alle Teams sei die Aufgabe herausfordernd gewesen, mit Blick auf das Raumprogramm, die unterschiedlichen Nutzungen, die Hanglage, das Erfüllen zweier Bau- und Zonenordnungen (BZO) – der gültigen und der künftigen – und natürlich den Kostenrahmen. Die Reformierte Kirche Luzern rechnet mit Investitionen von rund zwölf Millionen Franken. Die Mietenden werden voraussichtlich 2027 einziehen können; drei Jahre später als zunächst angenommen, unter anderem wegen der BZO. «Trotzdem haben sich bei uns schon erste Mietinteressierte gemeldet», sagt Christa Wenger, Präsidentin der Kirchgemeinde.

Hinweis: Ausstellung der Projektarbeiten im Kirchgemeindehaus Würzenbachmatte. 29.10. und 30.10. je von 10 bis 14 Uhr und am 31.10. von 17 bis 19 Uhr.

