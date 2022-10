Luzern: Das Stattkino ist in finanzielle Schieflage geraten

Stadt Luzern Sorgen um die Zukunft: Das Stattkino ist in finanzielle Schieflage geraten Die Folgen von Corona und das schwindende Interesse an Arthousefilmen machen sich bemerkbar. Betreiber Peter Leimgruber will weitermachen, aber auch Vorkehrungen für die Zukunft treffen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Seit fast 30 Jahren zeigt das Stattkino anspruchsvolle und spezielle Filme abseits des Mainstreams. Der Verein Filmhaus, der einen Saal im Bourbaki Panorama in der Stadt Luzern gemietet hat, macht sich nun jedoch Sorgen um die Zukunft des Kinos. «Corona und schon die zwei Jahre davor haben an unseren Reserven und Rückstellungen gezehrt», heisst es in einer aktuellen Mitteilung.

«Unsere Bilanz steht in einem schiefen Licht da und das wollen wir ändern.»

Stattkino-Betreiber Peter Leimgruber ab der Kasse im UG des Bourbaki Panorama. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 10. Oktober 2022)

Das Stattkino will Stiftungen anfragen und Geld über die Crowdfunding-Plattform Funders beschaffen. Dort ist das Ziel 50'000 Franken in zwei Monaten. Ein gewichtiger Grund für die negative Entwicklung sei Corona, sagt Stattkino-Betreiber Peter Leimgruber auf Anfrage. Ein grundsätzliches Problem aller Kinos sei die Konkurrenz von Streamingdiensten, die sich durch den Lockdown noch verschärft habe. «Wobei gerade das Stattkino Filme zeigt, die man auf Streamingplattformen eher selten zu Gesicht bekommt», so Leimgruber. Die Situation lasse sich ohnehin nicht nur durch die Pandemie erklären:

«Der Besucherschwund hat schon vorher eingesetzt, die Leute interessieren sich immer weniger für anspruchsvolles Arthousekino.»

Und wie sieht es mit der Zusammenarbeit zwischen dem Stattkino und der Neugass Kino AG aus, die im Bourbaki-Kino eher bekanntere und kommerziellere Titel zeigt? Das kleinere Stattkino fühlte sich vom Bourbaki-Kino auch schon bedrängt. «Die grosse Präsenz der Neugass Kino AG macht uns das Leben nicht einfacher», sagt Leimgruber. Es bestünde aber keineswegs ein Verdrängungskampf.

«Klar, manchmal zeigt das Bourbaki-Kino Filme mit Reichweite, die auch wir gerne gebracht hätten.» Er denkt da zum Beispiel an den Film «Drii Winter» von Michael Koch, der die Schweiz heuer im Wettkampf um einen Oscar vertritt. «Aber diese Aufgabenteilung war schon immer so, wir verhandeln das auch auf Augenhöhe.» Zudem sei eine gewisse Konkurrenz auch förderlich.

Subventionierung wird unsicherer

Auch nach den grossen Coronawellen hätten sich die Besucherzahlen nicht wieder verbessert. Es gebe zwar immer wieder Publikumslieblinge, die ein volles Haus einbrächten – etwa der Trickfilmabend oder der Film «Vento di vita vera» –, doch grundsätzlich sähen die Ticketverkäufe nicht gut aus. Mit diesem Problem hätten auch andere, publikumsreichere Kinos zu kämpfen.

Das Stattkino ist subventioniert. Es wird unterstützt vom Bund und der Stadt Luzern. Letztere hat laut Mitteilung das Stattkino dazu aufgefordert, die «Finanzen in Ordnung zu bringen». Auch die Regionalkonferenz Kultur (RKK) hat das Kino bislang unterstützt. Da die Zukunft dieses Gemeindeverbunds ungewiss ist, kann das Stattkino ab 2023 mit dieser Subventionierung nicht mehr fest rechnen, erläutert Leimgruber. Das würde einen Ausfall von 14'500 Franken bedeuten. «Das klingt nach wenig, aber für uns ist es bedeutsam», hält er fest. Die Löhne der Mitarbeitenden könnten «vorläufig noch bezahlt» werden, «vorläufig zugesichert» seien auch die Subventionen der Stadt Luzern. Genauere Zahlen könne er derzeit nicht vorlegen.

Werbung des Stattkinos vor dem Bourbaki Panorama. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 12. Februar 2020)

Leimgruber bleibt «gewillt und motiviert»

Die Situation sei zwar «schwierig, aber es ist nicht hoffnungslos», sagt Leimgruber. «Uns gibt es schon seit 30 Jahren, wir haben eine Tradition und sind eine Grösse, wir verschwinden nicht so einfach.» Ebenso lange, also 30 Jahre lang, engagiert sich Leimgruber für das Stattkino. Mittlerweile ist er 75 Jahre alt. Er ist das Gesicht des Stattkinos. «Das meiste entscheide ich alleine», sagt er. Nur bei grossen und kostspieligen Projekten hole er die Erlaubnis des Vorstands ein. Leimgruber ist verantwortlich für die Programmation, für die Werbung und alles drum und dran. «Die Frage nach einer Nachfolge schwebt schon seit mehreren Jahren über uns», sagt er.

«Zurzeit bin ich zwar nach wie vor gewillt und motiviert, weiterzumachen. Aber irgendwann werde ich einen Punkt setzen müssen.»

Ihm sei die Gefahr bewusst, dass ältere Personen in verantwortungsvollen Positionen plötzlich ausfallen könnten. Deshalb bemühe er sich darum, sein Know-how möglichst bald an jemanden weiterzugeben. Er betont: «Ich will ein Stattkino weitergeben, das in einem guten Zustand ist und super läuft.»

