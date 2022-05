Katholische Kirche tagt in Luzern

Die Ratsmitglieder Mariette Zubriggen und Markus Trüeb haben ausserdem den Grosskirchenrat eingeladen, einen offenen Brief an Bischof Joseph Bonnemain von Chur zu unterzeichnen. Darin enthalten ist der Verhaltenskodex zum Umgang mit Macht. Er sende an die von Missbrauch Betroffenen und alle Kirchenmitglieder die Botschaft, «dass solches Fehlverhalten in der Kirche nicht mehr toleriert wird und eine Bereitschaft zum Wandel besteht.»