Stadt Luzern Spektakuläre Pläne: 1873 sollten die Züge über den Vierwaldstättersee fahren Der Bahnhof Luzern und seine Zufahrten bereiteten schon immer Kopfzerbrechen. Besonders spektakulär war ein Lösungsvorschlag vor genau 150 Jahren. Robert Knobel Jetzt kommentieren 03.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Skizze für eine Eisenbahnbrücke über den See, von 1873. Stadt Luzern

Der Durchgangsbahnhof wird für die Region Luzern ab 2040 einen Quantensprung bedeuten. Der unterirdische Bahnhof mitsamt Tunnel unter dem Seebecken ist nach Jahrzehnten der erste bedeutende Bahnausbau in der Region Luzern.

Fragen rund um Bahnkapazität, Linienführungen und Bahnhofstandorte beschäftigen Luzern schon seit es überhaupt Eisenbahnen gibt. Ein Artikel in der Architektur-Zeitschrift «Werk-Archithese» aus dem Jahr 1977 beschreibt, wie bereits der Bau des ersten Bahnhofs in den 1850er-Jahren in Luzern für Streit sorgte. Bewohner des rechten Seeufers forderten, den Bahnhof im Wey-Quartier zu bauen – jene des linken Ufers pochten auf einen Standort am Kasernenplatz.

Der Bahnhof im Sumpf setzte sich durch

Durchgesetzt hatten sich am Ende aber die Centralbahngesellschaft und der Stadtrat: Der Endbahnhof für die Linie Basel–Luzern wurde 1859 in der «Fröschenburg», einem Sumpfgebiet am Seeufer eröffnet – dort, wo der Luzerner Hauptbahnhof bis heute steht.

Der erste Luzerner Bahnhof von 1859. (Bild: Fotograf unbekannt / Aura

Die Lage direkt am See war ideal für die Weiterreise per Schiff Richtung Süden. Die Bahnzufahrt erfolgte damals übrigens direkt über die heutige Pilatusstrasse.

Das Hotel Victoria an der Pilatusstrasse (das Gebäude steht heute noch). Im Vordergrund die Gleise der Linie Luzern–Basel. Bild: ZHB Luzern Sondersammlung

Doch damit war nur vorübergehend Ruhe eingekehrt: Bereits waren neue Linien in Planung. Für die Strecke Zürich–Luzern begann die Ostwestbahngesellschaft 1861 mit dem Bau eines eigenen Endbahnhofs – und zwar im Rankhof im Maihofquartier. Doch der Bahnhof wurde nie fertiggestellt. Denn mittlerweile wurde beschlossen, die Zürcher Linie in den bestehenden Bahnhof am See einzuführen. Damit wurde dieser ab 1864 erstmals zu einer Verkehrsdrehscheibe.

Das Prinzip des zentralen Hauptbahnhofs wurde fortan nicht mehr in Frage gestellt – wohl aber dessen Standort. Der Baubeginn der Gotthardbahn in den 1870er-Jahren löste in Luzern erneut heftige Debatten aus: Für den Anschluss Luzerns an die Gotthardlinie, von Küssnacht her kommend, war der Bahnhof am linken Seeufer nicht ideal. Wieso nicht gleich einen neuen Bahnhof am rechten Ufer bauen – zum Beispiel im Haldequartier? Dort gäbe es nicht nur direkten Anschluss an die Gotthardlinie, sondern auch die Züge aus Basel und Zürich könnten dorthin geführt werden.

Pläne für einen Seetunnel

Luzern hätte damit einen Durchgangsbahnhof erhalten. Voraussetzung war aber, dass die Züge irgendwie den See überqueren. Es gab spektakuläre Pläne: 1873, also vor genau 150 Jahren, stand die Idee einer Eisenbahnbrücke über das Luzerner Seebecken zur Diskussion. Die Varianten unterschieden sich je nach Lage und sahen Brücken von 350, 700 oder gar 1170 Meter Länge vor. Sogar ein Seetunnel wurde vorgeschlagen. Wenn um 2040 der Durchgangsbahnhof eröffnet wird, werden also 170 Jahre vergangen sein seit den ersten Tunnelplänen.

Plan von 1873: Vom heutigen Bahnhofsgebiet (rechts) sollten die Züge den See überqueren – allenfalls zu einem neuen Bahnhof im Haldequartier. Bild: Stadt Luzern

Die kühnen Pläne verschwanden alle in der Schublade. Es wurde eine pragmatische – und städtebaulich wohl auch verträglichere – Lösung gewählt: Der Bahnhofstandort am See wurde beibehalten, die Zufahrt über die Pilatusstrasse aber aufgehoben und durch eine neue Tunnelumfahrung durch Neustadt- und Bruchquartier ersetzt. Letztere ist bis heute die einzige Zufahrt zum Bahnhof Luzern aus Richtung Basel, Bern und Zürich.

Besiegelt wurde der Bahnhofstandort 1896 mit der Eröffnung eines neuen, prunkvollen Bahnhofgebäudes. Zwar ging auch dies nicht ohne Misstöne vonstatten, wie der erwähnten Zeitschrift zu entnehmen ist: Die Projekte des internationalen Architekturwettbewerbs wurden nur in Basel ausgestellt, nicht aber in Luzern – was hier verständlicherweise zu Protesten führte. Auch die markante Kuppel war hochumstritten – aus ästhetischen Gründen, aber auch aus Respekt vor den Sakralbauten, denen solche Kuppeln normalerweise vorbehalten waren.

Der zweite Bahnhof von 1896. Bild: Stadtarchiv Luzern

Am Ende wurde der Bahnhof inklusive Kuppel gebaut – der Ort wurde endgültig zum Gravitationszentrum eines modernen Stadtzentrums, wobei der neue Bahnhof nur der vorläufige Höhepunkt darstellen sollte. Denn die Stadt hatte für das Gebiet rund um den Bahnhof weitere grosse Pläne: Im Gebiet Inseli/Tribschen sollte ein neues Wohnquartier entstehen – mit schachbrettartigen Jugendstilhäusern wie in der Neustadt.

Allmend und Säliquartier als neue Bahnhofstandorte

Der Erste Weltkrieg machte diesen hochtrabenden Plänen ein Ende. Und wen wundert's, dass der Bahnhofstandort schon bald abermals in Frage gestellt wurde: Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Prinzip «Stadtzentrum mit Hauptbahnhof» zunehmend kritisch gesehen. Der Bahnhof wurde nun vor allem als Hindernis für die weitere Stadtentwicklung empfunden. Hinzu kam – schon damals – das Wissen um die beschränkte Kapazität von Gleisen und Zufahrten. Zumindest der Güterverkehr sollte daher an den Stadtrand verlagert werden – es gab Pläne für Güterbahnhöfe auf der Allmend oder beim heutigen Südpol in Kriens. Eines der Projekte sah 1942 auch für den Personenverkehr einen neuen Durchgangsbahnhof vor, und zwar bei der Sälihalde im Bruchquartier.

Doch auch diese Pläne blieben Luftschlösser. Der Bahnhof blieb, wo er war und wurde 1991 – zum dritten Mal – neu gebaut. Er setzte zwar wie sein Vorgänger architektonische Akzente fürs Stadtzentrum, doch das Kapazitätsproblem wurde nicht gelöst. Das wird sich erst 2040 ändern – knapp 150 Jahre nach dem letzten grossen Bahnausbau in Luzern.

Alter Standort, neue Architektur: der dritte, 1991 eröffnete Bahnhof Luzern. Bild: Jakob Ineichen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen