Stadt Luzern St.-Karli-Quai: Ab Samstag ist die Durchfahrt wieder möglich Nachdem die Ufermauer in die Reuss gerutscht war, dauerten die Instandstellungsarbeiten länger als geplant. Doch jetzt können Geschäfte, Anwohnerinnen und Passanten aufatmen: Bald sind Strasse und Trottoir wieder benutzbar. Sandra Monika Ziegler 17.05.2022, 18.08 Uhr

Bei Sanierungsarbeiten am St. Karli-Quai rutschte im Januar plötzlich ein Teil der Ufermauer in die Reuss. Deshalb mussten Trottoir und Strasse komplett gesperrt werden. Am nächsten Samstag sollen nun Strasse und Trottoir wieder geöffnet werden, wie der Kanton auf Anfrage mitteilt.