Siedlungsentwässerung Stadt Luzern will Gebührensystem für Abwasser umkrempeln – und private Leitungen übernehmen Mit der Umstellung sollen Anreize zur Entsiegelung geschaffen werden. Zudem will die Stadt mehr Leitungen selbst betreiben. Stefan Dähler 16.03.2023, 11.00 Uhr

Rund 20 Millionen Franken kosten Ausbau und Bewirtschaftung des Abwassersystems in der Stadt Luzern jährlich. Finanziert wird das durch ein Gebührensystem. Dieses will der Stadtrat nun komplett umkrempeln und die bisherigen Anschluss- und die Betriebsgebühren abschaffen, wie er am Donnerstag bekannt gab. Stattdessen will er eine Schmutzwasser-, Regenabwasser- sowie Fremdwassergebühr einführen. Die Höhe der Einnahmen bleibe insgesamt gleich.

Der Betrieb und Unterhalt der Abwassersysteme, hier ein Regenbecken an der Werkhofstrasse, ist aufwendig. Bild: Stadt Luzern

Das neue Siedlungsentwässerungs-Reglement soll 2024 in Kraft treten und die veralteten Reglemente aus dem Jahr 1990 beziehungsweise 1966 (Stadtteil Littau) ersetzen.

Bisherige Gebühren sind veraltet

Zur Erklärung: Die Anschlussgebühr wird einmalig jeweils bei Neu- oder Ausbauten erhoben. Sie beträgt 1,5 Prozent des Gebäudeversicherungswerts oder der wertvermehrenden Investition. Die Stadt nimmt damit jährlich rund 4 Millionen Franken ein. Die jährliche Betriebsgebühr beträgt 2,50 Franken pro Kubikmeter Frischwasser; mit dieser nimmt die Stadt pro Jahr rund 16 Millionen Franken ein.

Dieses System sei nicht mehr zeitgemäss, schreibt der Stadtrat im Bericht und Antrag an das Parlament. Die Anschlussgebühr wurde ursprünglich eingeführt, um Neuerschliessungen zu finanzieren. Mittlerweile seien aber praktisch alle Quartiere ans Abwassersystem angebunden. Insbesondere bei Umbauten wie energetischen Sanierungen sei die Gebühr für Betroffene «unverständlich», da sich die Wassermengen nicht veränderten.

Die Betriebsgebühr wiederum sei zu wenig verursachergerecht. So berücksichtige diese das Regenwasser nicht, das in die Kanalisation abgeleitet wird. Grosse Mengen fielen besonders bei versiegelten, nicht versickerungsfähigen Böden an. Neu will die Stadt Anreize zur Entsiegelung schaffen.

Neue Gebühren sollen verursachergerecht sein

Die neuen Gebühren funktionieren folgendermassen: Die Regenabwassergebühr wird jährlich anhand der Grösse einer Parzelle berechnet, wobei es einen Rabatt für unversiegelte Flächen wie Wiesen, Kies oder begrünte Dächer gibt. So sollen jährliche Einnahmen von 6 Millionen Franken generiert werden. Die Fremdwassergebühr wird für nicht verschmutztes Abwasser aus Brunnen oder Quellen erhoben, das in die Kanalisation fliesst. Dies jedoch erst ab einer Menge von 1000 Kubikmetern pro Jahr. Die Einnahmen aus dieser Gebühr dürften marginal sein, die Stadt erwartet einen fünfstelligen Betrag.

Die Schmutzwassergebühr soll der Stadt pro Jahr 14 Millionen einbringen. Sie wird anhand des Wasserverbrauchs berechnet, wobei sich die Kosten aus einer fixen Gebrauchsgebühr von 1.10 Franken und einer gestaffelten Grundgebühr pro Kubikmeter Frischwasser zusammensetzen: Die Grundgebühr sinkt, je mehr Wasser verbraucht wird. Daraus ergibt sich ein Preis von 2.10 Franken pro Kubikmeter für kleinere Verbraucher bis 1.60 für Grossverbraucher.

Blick ins Kanalsystem der Stadt Luzern. Bild: Stadt Luzern

Preisüberwacher ist nicht einverstanden

Mit diesem Systemwechsel teils nicht einverstanden ist der Preisüberwacher, dem die Stadt das neue Reglement zur Prüfung vorgelegt hat. Demnach empfiehlt dieser, die Anschlussgebühr beizubehalten oder schrittweise durch ein neues System zu ersetzen, um die Gleichbehandlung der Gebührenzahlenden besser zu gewährleisten. Weiter soll die Schmutzwassergebühr gesenkt werden, wie dem Bericht und Antrag zu entnehmen ist.

Der Stadtrat sieht das anders, da er die Anschlussgebühr nicht mehr für zeitgemäss und die temporäre Führung zweier Gebührensysteme für zu aufwendig hält. Ausserdem habe er ein Rechtsgutachten bei der Uni Luzern erstellen lassen, das zum Schluss komme, dass keine Übergangsregelung nötig sei. Auch eine Gebührensenkung lehnt der Stadtrat ab, da sonst Investitionen in das Abwassersystem nicht mehr selbsttragend wären.

Der Krienbachkanal wurde 2016 umfassend saniert. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. 12. 2016)

55 Kilometer sollen an die Stadt gehen

Weiter will der Stadtrat, dass die Stadt private Leitungen im Umfang 55 Kilometern übernimmt. Private Kanalanlagen seien oftmals schlecht unterhalten, da den Eigentümern «das Bewusstsein und Wissen für diese Infrastrukturen fehlt», schreibt der Stadtrat. Dies könnte dazu führen, dass Abwasser in die Umwelt gelangt. Die Stadt soll aber keine Leitungen in ungenügendem Zustand übernehmen; zuerst will sie diese überprüfen und Eigentümer bei Bedarf zu einer Sanierung auffordern.

Mit den zusätzlichen Leitungen steigt der Umfang des städtischen Abwassersystems um etwa einen Viertel. Für deren Unterhalt ist zusätzliches Personal und Material nötig. Der Stadtrat rechnet mit sechs Vollzeitstellen, neuen Fahrzeugen und weiteren Investitionen, die Kosten von insgesamt brutto 10,9 Millionen Franken für die nächsten zehn Jahre verursachen.

