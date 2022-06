Neue «Arktis-Ausstellung» im Gletschergarten

Bei der «Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate»-Expedition haben Forschende ein Jahr lang in der Nähe des Nordpols geforscht. Dabei haben sich die Teams sechs Monate der Polarnacht und anschliessend dem Polartag gewidmet. Die Auswertung der Daten soll neue Erkenntnisse in der Klimaforschung bringen.