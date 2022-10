Määs Luzern: 400'000 Besuchen haben die Herbstmesse besucht

Stadt Luzern «Start mit Regen bringt Segen»: Die Määs-Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz Rund 400'000 Besucherinnen und Besucher haben die Herbstmesse heuer besucht. Alle Beteiligten ziehen eine positive Bilanz. 16.10.2022, 12.03 Uhr

Das Riesenrad steht zwischen dem See und dem KKL. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

Die Lozärner Määs geht am Sonntag in die letzte Runde. Die Verantwortlichen bezeichnen die Veranstaltungen in einer Medienmitteilung als «vollen Erfolg». So hätten heuer 400'000 Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung besucht. Es habe sich nach 1077 Tagen Wartezeit gezeigt: «Die Bevölkerung will sich wieder treffen und die Bevölkerung will wieder an die Lozärner Määs.»