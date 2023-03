Stadt Luzern Start-up will Kaffee-Erlebnis revolutionieren Wer Kaffee bestellt, soll den Röstprozess der Bohne mit allen Sinnen mitverfolgen können. Ein Pilotprojekt wurde im Restaurant Parterre in Luzern gestartet. Sandra Peter Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Mikafi-Co-Gründer und CEO Marius Disler (links) und Parterre-Betriebsleiter Mike Käch beim Prototyp der neu entwickelten Röstmaschine. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023)

Kaffeeliebhaber und -liebhaberinnen sollen den Röstprozess der Bohne erleben und mitbestimmen können, möglichst gleich vor der eigenen Haustür – so die Vision des Start-ups Mikafi. «Sie sollen sehen, wie sich die Farbe von Grün zu Braun verändert, riechen, wie sich der Duft verbreitet, und schliesslich den frischen Kaffee geniessen», erklärt CEO und Co-Gründer Marius Disler, 33.

Ihn hat die Leidenschaft für Kaffee gepackt, als er während einer Reise in Kolumbien auf einer Plantage diesen Prozess miterlebt hat. Die Unternehmensidee hat er anschliessend in einer Masterarbeit konkretisiert. Seit Februar steht nun als Pilotprojekt im Restaurant Parterre in Luzern eine Maschine, die Gäste mit frisch geröstetem Spezialitätenkaffee versorgt.

Während des Röstprozesses verändern die Kaffeebohnen ihre Farbe. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023)

«Das Feedback der Kundschaft fiel positiv aus», sagt Parterre-Betriebsleiter Mike Käch (32). «Der Kaffeegeschmack ist intensiv, die Qualität hat überzeugt.» Und es habe durchaus Gäste gegeben, die mal die Hausröstung und mal den etwas stärkeren «Juan» probierten.

Kaffeepreis ist gestiegen

Welchen Kaffee ein Partner anbietet, wählt dieser selber aus. Ein Kaffee Crème kostet im Parterre 4.30 Franken, vor dem Pilotprojekt lag der Preis bei 4 Franken. «Es hat sich gezeigt, dass die Gäste bereit sind, für die bessere Kaffeequalität und Frische zu bezahlen», sagt Disler und verweist auf die gestiegene Anzahl verkaufter Getränke während der Pilotphase. Ein Pack Bohnen à 330 Gramm kostet je nach Sorte 14.90 bis 20.90 Franken.

Die Gäste haben die Wahl zwischen drei Sorten Spezialitätenkaffee. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023) Die noch rohen Bohnen werden abgefüllt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023) Der Behälter mit den Bohnen wird auf der Röstmaschine platziert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023) Ist die richtige Temperatur erreicht, fallen die Bohnen in die Maschine und werden geröstet. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023) Während des Röstprozesses verändern die Bohnen ihre Farbe. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023) Dieser Spezialitätenkaffe wurde explizit für die Zubereitung mit Filter geröstet und gemahlen und anschliessend zubereitet. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023)

Ziel von Mikafi ist, dass Kunden dereinst die Standorte mit Röstmaschinen und den dort angebotenen Kaffeebohnen online aufrufen können. «Die Leute sollen dann bei den Partnern den Kaffee probieren und sich austauschen können», sagt Marius Disler. Jene, die den gleichen Kaffee zu Hause trinken wollen, können eine bestimmte Röstung in Auftrag geben. Parterre-Betriebsleiter Käch erklärt: «Den Kaffee, den wir servieren, wird man bei uns auch als Pack kaufen können.» Die Ergebnisse des Pilotprojekts würden nun analysiert und allenfalls das Angebot noch etwas justiert.

Mikafi-CEO Marius Disler (links) und Parterre-Leiter Mike Käch wollen weiter zusammenarbeiten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023)

Röstmaschine wird zum Patent angemeldet

Mikafi ist ein Start-up, das bereits sieben, bald acht Mitarbeitende beschäftigt. Die Finanzierung lief bisher vorwiegend über private Investoren. «Genauso wichtig ist aber auch die Zusammenarbeit mit unseren diversen Partnern, die ihrerseits in Forschung und Entwicklung investieren, weil sie an die Idee glauben», erläutert Disler.

Zu diesem Netzwerk gehören beispielsweise die Hochschule Luzern, die das Start-up mit einem Forschungsprojekt im Bereich Data Analytics und Machine Learning unterstützt, oder auch die Firma Aceon aus Stans, die den Prototyp der Röstmaschine entwickelt hat. «Die Maschine wird gerade zum Patent angemeldet», erzählt der Mikafi-CEO. Sie ist vergleichsweise klein, wird mit Strom statt wie die meisten anderen mit Gas betrieben und ist direkt mit einem Abluftsystem ausgestattet, das die beim Röstprozess entstehenden Schadstoffe filtert. «Die Maschine soll überall stehen können, etwa auch in einem Kleiderladen.» Auch wer kein vertieftes Kaffeewissen hat, soll sie bedienen können.

Die Maschine röstet den Kaffee vollautomatisch. Der oder die Barista wählt einfach das gewünschte Programm auf der Röstmaschine aus. Mikafi hat die entsprechende Technologie dazu – Röstintelligenz (RoastAI) – in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern (HSLU) und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) entwickelt und stellt sie digital zur Verfügung. Die Röstintelligenz berechnet das Röstprofil aufgrund der vorhandenen Rohbohnen, des gewünschten Geschmackserlebnisses sowie des Verwendungszwecks – etwa für Vollautomaten, eine Bialetti oder Filterkaffee.

Filterkaffee aus speziell dafür gerösteten Bohnen wird gemäss Mikafi-CEO Marius Disler gerade wieder entdeckt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 3. 2023)

Den Rohkaffee aus Anbaugebieten auf der ganzen Welt bezieht das Unternehmen über zwei Schweizer Importeure. Als Nächstes plant Mikafi, weitere Partner zu finden, das Marketing und die Internationalisierung voranzutreiben und die Röstmaschine vom Prototyp zum Serienmodell zu entwickeln.

