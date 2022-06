Streit um Littauer Schulhaus: Wie viel Solarenergie soll es sein?

Stadt Luzern Streit um Littauer Schulhaus: Wie viel Solarenergie erträgt ein historisches Gebäude? Der Stadtrat will die Zahl der Solaranlagen vervielfachen. Doch beim Schulhaus Littau Dorf ist ihm Ästhetik wichtiger als Ökologie. Das Parlament fordert jetzt eine massive Kurskorrektur. Robert Knobel Jetzt kommentieren 09.06.2022, 11.07 Uhr

Es ist ein spektakuläres Ziel, das die Stadt Luzern in ihrer Klima- und Energiestrategie gesetzt hat: Bis 2050 soll in der Stadt 18-mal mehr Strom aus Solarenergie produziert werden als heute. Erreichen lässt sich das nur, wenn wo immer möglich Solaranlagen erstellt werden – insbesondere auch auf Dächern von stadteigenen Gebäuden.

Das 1923 erstellte Hauptgebäude der Schulanlage Littau Dorf. Bild: Pius Amrein (14. März 2019)

Im Falle des Schulhauses Littau Dorf kommen sich jetzt aber Ökologie und Architektur massiv in die Quere. Die ganze Schulanlage soll bis 2027 umfassend saniert und erweitert werden. Doch Solarzellen sind gemäss Stadtrat nur auf den geplanten Neubauten vorgesehen, nicht aber auf dem bestehenden Hauptgebäude (1923 erbaut) und auch nicht auf dem 1960 erstellten Trakt B.

Der Trakt B wurde im Jahr 1960 erstellt. Bild: Pius Amrein (14. März 2019)

Stadtrat: Es droht eine «visuelle Zerstörung»

Als Grund gibt der Stadtrat denkmalpflegerische Überlegungen an: Die beiden historischen Gebäude haben den Status «erhaltenswert». Insbesondere das Hauptgebäude habe fürs Littauer Ortsbild eine wichtige Bedeutung. Eine Solaranlage auf dem Dach käme einer «visuellen Zerstörung» des Gebäudes gleich, schreibt der Stadtrat im Bericht und Antrag zur Sanierung.

Doch jetzt fordert das Stadtparlament den Stadtrat auf, seine Pläne von Grund auf zu überdenken: «Es wird ein Maximum an Fotovoltaikflächen realisiert» – so lautet eine Protokollbemerkung, die das Parlament bei der Beratung des Sanierungsprojekts am Donnerstag überwiesen hat. Damit sind explizit auch die beiden historischen Gebäude gemeint. Auch sie sollen Solaranlagen auf ihren Dächern erhalten.

Sogar die Fassaden sollen Strom produzieren

Bei den geplanten Neubauten will das Parlament sogar noch weiter gehen und Solarmodule nicht nur auf dem Dach, sondern auch an der Fassade platzieren.

Im Parlament war man sich weitgehend einig: Wenn die Stadt von ihren Bürgerinnen und Bürgern ein ökologisches Verhalten einfordert, muss sie selber mit gutem Beispiel vorangehen. Jona Studhalter (Junge Grüne) brachte es auf den Punkt:

«Wie will der Stadtrat die Leute zu energetischen Sanierungen bringen, wenn er es selber nicht so genau nimmt?»

Peter Gmür (Mitte) argumentierte ähnlich: Die Ästhetik sei kein genügender Grund, eine Solaranlage abzulehnen – «sonst könnte sich ja jeder Private ebenfalls darauf berufen», so Gmür.

Trotz Denkmalschutz: Schulhaus erhält Wärmedämmung

Das Haupt-Schulgebäude von 1923 wird nicht nur Solarzellen erhalten, sondern auch eine Wärmedämmung – auch dies hatte der Stadtrat ursprünglich abgelehnt, ebenfalls aus denkmalschützerischen Gründen. Doch das Parlament hat mit einer weiteren Protokollbemerkung gefordert, zumindest die Innenwände zu dämmen sowie eine mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung einzubauen.

Baudirektorin Manuela Jost (GLP) sagte zu all den Vorwürfen an den Stadtrat:

«Ja, wir haben die Baukultur etwas höher gewichtet als die Energie.»

Man werde nun schauen, wie sich die Forderungen nach zusätzlichen Solaranlagen umsetzen lassen. Skeptisch ist Jost bei Solarmodulen an den Fassaden der Neubauten. Denn das bedeute eine fundamentale Veränderung des Bauprojekts. Das Siegerprojekt «Lucky Luke und die Daltons» lebe geradezu von der Fassadengestaltung. Auch Roger Sonderegger (Mitte) fragte sich, wie viel Wert ein Architekturprojekt noch habe, wenn es nachträglich derart verändert wird.

63 Millionen: Das Schulhaus wird noch teurer

Klar ist laut Jost, dass nun umfassende Umplanungen nötig werden – was auch zu zeitlichen Verzögerungen führen könne. Die Eröffnung der neuen Schulanlage ist für 2027 vorgesehen. Die vom Parlament geforderten Massnahmen führen zudem zu deutlichen Mehrkosten. Der Baukredit wurde deshalb von 58 auf 63 Millionen Franken erhöht. Darüber muss noch das Volk im September abstimmen.

Littau Dorf: Das ist geplant Die Schulanlage Littau Dorf soll für 63 Millionen Franken saniert und erweitert werden. Dadurch entsteht Platz für 580 Kinder (heute 420). Das Projekt «Lucky Luke und die Daltons» einer Luzerner Planergemeinschaft umfasst Folgendes: - Das Hauptgebäude und der Trakt B werden saniert.

- Die beiden Einfachturnhallen werden abgerissen. Dafür wird eine neue Dreifachturnhalle gebaut.

- Zwei neue Schultrakte werden gebaut. Dort werden Kindergärten, Betreuung und die Aula unterkommen.

- Neuer grüner Park mit drei Sportfeldern Während der Bauphase zwischen 2023 und 2026 werden die Kinder unter anderem in einem Provisorium unterrichtet.

Die geplanten Sportplätze und der Schulpark mit den Trakten C (links) und D (Mitte) sowie der Turnhalle (rechts). Visualisierung: Jäger Charpié Architekten ETH SIA, Luzern Der neue Trakt D (links) und die neue Dreifachturnhalle. Visualisierung: Jäger Charpié Architekten ETH SIA, Luzern So soll der neue Trakt C aussehen. Visualisierung: Jäger Charpié Architekten ETH SIA, Luzern Die Schulanlage Littau Dorf soll bis 2026 erneuert werden. Visualisierung: Jäger Charpié Architekten ETH SIA, Luzern

