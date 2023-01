Stadt Luzern Streit um Parkplätze beim Regierungsgebäude: Kommt jetzt die Retourkutsche der Stadt? Grünfläche oder Parking: Beim Innenhof des Regierungsgebäudes gehen die Meinungen auseinander. Bisher sass der Kanton am längeren Hebel. Doch nun erhält auch die Stadt ein Druckmittel. Robert Knobel 1 Kommentar 31.01.2023, 05.00 Uhr

Zwischen Regierungsgebäude (links) und Jesuitenkirche (Mitte) befindet sich ein grosser Parkplatz. Bild: Philipp Schmidli

Wenn man in Luzern über 40 Jahre lang über etwas streitet, geht es entweder um Verkehr oder um einen Konflikt zwischen Stadt und Kanton. Im Fall der Parkplätze im Innenhof des Luzerner Regierungsgebäudes trifft beides zu.

Die Parkplätze gehören dem Kanton, parkiert werden dort Dienstfahrzeuge und Privatautos von Verwaltungsangestellten. Bereits 1979 forderte der Kantonsrat die Aufhebung dieser Parkplätze und eine Umgestaltung des Innenhofs. Danach geschah jahrelang nichts, bis der Regierungsrat 1995 entschied, die Forderung nicht umzusetzen – weil das Geld für eine Umgestaltung des Parkplatzes fehle.

Stadtrat sieht «grosses Aufwertungspotenzial»

Dies sehr zum Missfallen der Stadt Luzern. Dort pocht man seit vielen Jahren darauf, die Umgestaltung des Innenhofs wieder auf den Tisch zu bringen. Bisher vergebens – trotz mehrerer Vorstösse im Stadtparlament und von städtischen Vertreterinnen und Vertretern im Kantonsrat.

Der Konflikt zwischen Stadt und Kanton könnte sich in naher Zukunft sogar noch zuspitzen. Hintergrund ist der Umzug der Kantonsverwaltung von der Bahnhofstrasse an den Seetalplatz per 2026: Wenn ein Teil der Arbeitsplätze aus der Innenstadt wegzieht, braucht es auch weniger Parkplätze, so die Haltung in der Stadt. Der Stadtrat sieht ein «grosses Aufwertungspotenzial» für das gesamte Gebiet zwischen dem Franziskanerplatz und dem Innenhof des Regierungsgebäudes, wie er in seiner Antwort auf ein Postulat von SP, Grünen und GLP schreibt.

Regierungsrat: Parkplätze sind wichtig

Beim Kanton sieht man das anders, wie der Regierungsrat seinerseits in einer Postulatsantwort schreibt. Als Grund nennt er diesmal aber nicht das fehlende Geld für eine Umgestaltung. Vielmehr würden die Parkplätze schlicht weiterhin gebraucht. Die drei grossen Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstrasse würden auch künftig «mehrheitlich für die Erfüllung kantonaler Aufgaben benötigt».

So werden die fünf Regierungsräte und ein Teil ihrer Mitarbeitenden auch nach 2026 an der Bahnhofstrasse verbleiben. Hinzu kommen neue Arbeitsplätze von «kantonsnahen Institutionen», welche die frei werdenden Büroflächen besetzen werden.

Für einen effizienten Betrieb all dieser Institutionen brauche es eine «rasche Erreichbarkeit» – und dazu gehörten auch Parkplätze in unmittelbarer Nähe, findet der Regierungsrat: «Ein genereller Verzicht auf Parkplätze im Innenhof ist darum keine Option.»

Bisher waren die Machtverhältnisse in der Parkplatzfrage klar: Da das Areal dem Kanton gehört, kann er entscheiden, ob er die Parkplätze aufheben will oder nicht. Doch jetzt könnte die Stadt plötzlich am längeren Hebel sein.

Denn der Regierungsrat kann sich offenbar vorstellen, zumindest auf einen Teil der Parkplätze zu verzichten. Aber nicht etwa für zusätzliche Grünflächen, sondern um daraus öffentliche Parkplätze zu machen. Er schreibt: «Wir sind auch der Meinung, dass die Parkplätze für Besucherinnen und Besucher der beiden Kirchen in unmittelbarer Umgebung sowie der umliegenden Geschäfte in der Kleinstadt zur Verfügung stehen sollen.»

Es bräuchte eine Bewilligung der Stadt

Um einen Teil der Parkplätze öffentlich zugänglich zu machen, bräuchte es eine Bewilligung für eine Zweckänderung. Und diese Bewilligung müsste die Stadt erteilen. Nun ist es aber das erklärte Ziel der Stadt, die Zahl der öffentlichen Parkplätze nicht zu erhöhen, sondern stark zu reduzieren. Hinzu kommt, dass öffentliche Parkplätze im Vergleich zu Privatparkplätzen meist deutlich mehr Verkehr generieren – auch das ist nicht im Sinne der Stadt.

Die Frage, ob ein Gesuch für eine Nutzungsänderung eine Chance hätte, will die städtische Baudirektorin Manuela Jost (GLP) nicht beantworten. Allerdings hat sich der Stadtrat bereits früher kritisch geäussert bezüglich einer öffentlichen Nutzung von Privatparkplätzen.

Auch der kantonale Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) ist sich bewusst, dass eine Zweckänderung eine Bewilligung der Stadt bräuchte. Auch er will nicht darüber mutmassen, ob dies realistisch ist. «Wir sind aber mit der Stadt Luzern bezüglich der Parkplatzsituation im Gespräch.»

1 Kommentar Fabian Muff vor 32 Minuten Jeder parkplatz in der stadt hat für die stadtregierung aufwertungspotenzial. Leider geht es in dieser hinsicht der stadt nicht mehr um die sache sondern um die linke ideologie. Ich dachte eine regierung ist für die ganze bevölkerung da und nicht nur für die velofahrer Alle Kommentare anzeigen