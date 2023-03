Stadt Luzern Tag der offenen Hotels lockt viele Gäste an – diese können dabei noch etwas lernen 17 Luzerner Hotels luden zum Tag der offenen Tür. Im «National» konnten Gäste nicht nur teure Zimmer bestaunen, sondern auch selbst Hand anlegen. Beni Frenkel Jetzt kommentieren 26.03.2023, 17.03 Uhr

Wer hier eintritt, muss eigentlich etwas auf dem Konto haben. 1300 Franken kostet die Übernachtung in der Ritz-Suite. Dafür hat man dann ein majestätisches Doppelbett, ein grosses Badezimmer und Kristallleuchter an der Decke.

Wir befinden uns im Hotel National in Luzern. Mehrere hundert Personen haben dieses am Sonntag im Rahmen des Tages der offenen Hoteltüren «Please Disturb» besucht. Das 5-Sterne-Hotel öffnete mit 16 anderen Betrieben in Luzern seine Türen und zeigte die schönsten Zimmer. So erhielten auch Leute mit etwas kleinerem Budget mal Einblick in die Ritz-Suite.

Eine Königin hat hier geschlafen

Vor den Interessierten steht ein junger Mann, im dritten Lehrjahr zum Kaufmann EFZ. Eine Gruppe von etwa 40 Personen hängt an seinen Lippen. «Hier in dieser Ritz-Suite», sagt er stolz, «hat sogar Queen Elizabeth II. einmal geschlafen.» Die mehrheitlich älteren Besucherinnen und Besucher sind beeindruckt. «Und mit einer Sänfte wurde sie bis zur Rigi getragen!»

Wirklich, die kürzlich verstorbene Queen Elizabeth II.? Man einigt sich nach einer kurzen Diskussion auf Queen Victoria. Ob eine britische Königin beziehungsweise ein König wieder ins National absteigen würde? Eine offene Frage. Das Hotel sucht den Mittelweg zwischen Tradition und Moderne. Mächtige Kristallleuchter hängen von den Decken, in den Zimmern stehen Nespresso-Kaffeemaschinen bereit.

Interesse ist gross

Knapp 1,1 Millionen Übernachtungen wurden letztes Jahr in der Stadt Luzern registriert. Das sind noch 20,5 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Branche rappelt sich langsam wieder auf. Zwei Wochen nach dem klaren Ja zur Initiative «Wohnraum schützen – Airbnb regulieren» zeigt sich: Das Interesse der Bevölkerung an der Hotelbranche ist riesig.

Im grossen Ballsaal müssen die Besucherinnen und Besucher in Gruppen aufgeteilt werden. Familien sind gekommen, aber vor allem ältere Personen, die jahrelang am Hotel nur vorbeiliefen.

Eine Besucherin übt im «National», wie man ein Hotelbett korrekt bezieht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. 3. 2023)

Eine Fachangestellte zeigt einem Jungen, wie man korrekt, also auf 5-Sterne-Niveau, ein Bett macht. Der Knabe ist mässig daran interessiert. Ein Mädchen hingegen nimmt die Aufgabe ernst, Gabel, Messer und Löffel korrekt aufzutischen. «Darf ich dich jetzt kritisieren?», fragt die Hotelfachfrau. Auch sie befindet sich noch in der Lehre. Also, eigentlich alles ganz gut gemacht vom Mädchen. Nur: Die Zinken der Vorspeisengabel enden dort, wo sie bei der Hauptspeisegabel beginnen. Aber keine Angst: «Wenn du das hundert Mal geübt hast, geht es wie von Hand.»

Eine Fachfrau zeigt, wie der Tisch in einem Edelrestaurant richtig gedeckt wird. Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. 3. 2023)

Lehrlinge übernehmen die Führungen

Die Idee, dass Lehrlinge die Hotelführung übernehmen, selbst in einem 5-Sterne-Hotel, ist sympathisch. Die Begeisterung der jungen Menschen, so die Hoffnung, soll auf den einen oder den anderen Gast überspringen.

Dann überstrahlt sie den kleinen Kummer aber wieder mit einem perfekten Hotellächeln.

Und ihre Kollegin empfängt nur ein paar Meter weit entfernt andere Gäste: «Nehmen Sie doch an unserer Schnitzeljagd teil!» Es gäbe auch etwas zu gewinnen. Die Leute spitzen ihre Ohren. Was denn? Vielleicht eine Hotelübernachtung in der Suite von Königin Victoria? Nein, einen Glace-Gutschein. Immerhin.

