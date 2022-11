Theater Ecco Rondo: Wenn die Campingplatz-Welt ins Wanken gerät

Im neuen Stück «Üses Paradiesli» stellt das Theater Ecco Rondo einen Campingplatz in den Fokus und zeigt auf, wie Rituale und Gewohnheiten in Schieflage geraten. Was das mit uns macht, wird dem Publikum auch auf einer zweiten Ebene präsentiert.

Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 20.11.2022, 17.10 Uhr