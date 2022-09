Stadt Luzern Um Kaufkraft zu stärken – Linke wollen pro Kopf 180 Franken an alle verteilen Nicht nur der Strom, alles Mögliche wird gerade teurer. Deshalb fordern Grüne und SP in der Stadt Luzern einen Pro-Kopf-Beitrag und reichen eine entsprechende Motion ein. 09.09.2022, 16.20 Uhr

Strom, Gas, aber auch Lebensmittel kosten mehr, ganz zu schweigen von den höheren Krankenkassenprämien. Personen mit tieferem und mittlerem Einkommen geraten daher immer stärker unter Druck. Ein Teil der hohen und unerwarteten städtischen Überschüsse soll daher direkt der Bevölkerung ausbezahlt werden – und zwar mit einem Pro-Kopf-Beitrag von zirka 180 Franken. Dies fordern die Grüne/Junge Grüne-Fraktion und die SP-Fraktion in einer gemeinsamen Motion.

Alle Einwohnenden von Luzern sollen Geld erhalten. Damit wollen Grüne und SP die Kaufkraft stärken. Symbolbild: Keystone

Konkret sollen alle in der Stadt Luzern wohnhaften Personen unabhängig vom Alter und Aufenthaltsstatus mittels Auszahlungsschein oder in einer anderen geeigneten, einfach umsetzbaren Form zirka 180 Franken ausbezahlt bekommen. Dies teilen die beiden Parteien mit.

Während von Steuersenkungen in erster Linie Menschen mit grösserem Einkommen oder Vermögen profitieren würden, könnten mit Pro-Kopf-Beiträgen auch jene unterstützt werden, die besonders von den aktuellen Preissteigerungen betroffen seinen. Dabei denkt SP-Fraktionschef Simon Roth gerade auch an Menschen, die in älteren Mietwohnungen leben. In der Mitteilung wird er dazu wie folgt zitiert:

«Einerseits sind diese Wohnungen oft schlechter isoliert, andererseits fehlen meist verbrauchsabhängige Abrechnungssysteme für die Heiz- und Warmwasserkosten.»

Für Christa Wenger, Co-Präsidentin der Grünen, ist eine rasche Auszahlung der Beiträge deshalb wichtig, da sich «ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung unerwartete grössere Ausgaben nicht leisten können. Wenn aber die zusätzlichen Nebenkosten nicht fristgerecht bezahlt werden, droht die Kündigung der Wohnung.» (hor)