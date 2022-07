Stadt Luzern Umsetzung der Velonetz-Initiative beginnt: Im Bruchquartier müssen 10 Parkplätze weg Auf der Gibraltarstrasse soll eine neue Velospur eingezeichnet werden. Dazu müssen Autoparkplätze weichen. Robert Knobel 07.07.2022, 16.51 Uhr

Die Gibraltarstrasse soll einen Velostreifen erhalten. Bild: Google Maps

Im Mai sagten die Stimmberechtigten Ja zur Schaffung eines 27 Kilometer langen Velohauptrouten-Netzes durch die Stadt Luzern. Jetzt beginnt die Umsetzung. Als erster Schritt wird die Gibraltarstrasse im Bruchquartier velofreundlicher gestaltet. Die relativ enge Strasse ist heute für Autos eine Einbahn, darf aber von Velos in beiden Richtungen befahren werden.

Um den Veloverkehr klarer zu führen, soll in Gegenrichtung ein Velostreifen markiert werden – ähnlich wie auf den Einbahnstrassen in der Neustadt. Um Platz zu gewinnen für diesen Velostreifen, sollen zehn Autoparkplätze entlang der Gibraltarstrasse aufgehoben werden, wie die Stadt in einem Schreiben an die Anwohnerschaft mitteilt. Längerfristig soll die Gibraltarstrasse, welche Teil des geplanten Hauptroutennetzes ist, in eine offizielle Velostrasse umgewandelt werden. Das bedeutet: Autos sind zwar weiterhin erlaubt, aber Velos dürfen auch nebeneinander fahren. Zudem ist die Velostrasse gegenüber den einmündenden Nebenstrassen vortrittsberechtigt. Aktuell erfüllen in der Stadt Luzern die Achsen Bruch-/Taubenhausstrasse oder Landenberg-/Eisfeldstrasse das Kriterium der Velostrasse.