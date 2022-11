BMW-Fahrer fährt Fussgängerin an und begeht Fahrerflucht

Unbekannter Lenker fährt Fussgängerin an und lässt sie schwer verletzt liegen – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen ist eine Frau auf dem Fussgängerstreifen an der Friedentalstrasse in Luzern von einem dunklen BMW angefahren worden. Obwohl sie dabei erheblich verletzt wurde, fuhr der unbekannte BMW-Fahrer ohne zu helfen weiter. Die Polizei sucht Zeugen.